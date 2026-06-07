신한투자증권, 호국보훈의 달 국립서울현충원 봉사

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국가유공자 식료품 키트 전달

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 신한투자증권이 임직원 사회공헌 프로그램 '매금봉(매주 금요일 봉사활동)'을 통해 국가유공자 지원 활동을 진행했다.

7일 신한투자증권은 6월 호국보훈의 달을 맞아 지난 5일 국립서울현충원을 찾아 봉사활동을 실시했다고 밝혔다. 임직원들은 순국선열을 위한 묵념을 시작으로 현충탑 참배, 묘역 정화, 헌화 교체, 비석 정비, 환경정화 활동 등을 진행했다.

이와 함께 비영리법인 해피기버와 협력해 6·25 참전용사를 비롯한 국가유공자를 위한 나눔활동도 병행했다. 임직원들은 여름철 보양식 식료품 키트 40박스를 직접 제작해 보훈공단이 운영하는 보훈원에 전달했다. 보훈원은 국가유공자 및 유족의 노후 생활 지원을 위해 설립된 양로 보호시설로, 현재 약 350명의 국가유공자가 생활하고 있다.

[사진=신한투자증권]

'매금봉'은 사회적 이슈와 월별 특성을 반영해 봉사 주제를 선정하고 취약계층 지원과 지역사회 상생을 위한 활동을 이어오고 있다. 올해에는 연탄 나눔, 취약계층 아동 학용품 지원, 플로깅 환경 정화, 도시 숲 조성, 한부모 가정 지원 등의 활동을 전개하고 있다.

신한투자증권 관계자는 "임직원의 자발적인 참여를 통해 건전한 사회공헌 문화 확산에 기여해 나가겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com