'예우·기억·지원' 확대 KB금융, 현충일 맞아 보훈 활동 강화

국가유공자 지원부터 독립유공자 후손 자립까지

보훈급여송금·장학사업·참전유공자 지원 등

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = KB금융그룹이 현충일을 맞아 국가유공자와 독립유공자 후손을 위한 실질적 지원과 보훈 문화 확산 활동을 강화하고 있다.

KB금융은 제71회 현충일을 맞아 순국선열과 호국영령의 희생을 기리는 다양한 보훈 프로그램을 전개하고 있다고 5일 밝혔다. '예우와 지원'을 넘어 '기억과 계승'까지 아우르는 것이 특징이다.

[사진=KB금융]

KB국민은행은 최근 국립서울현충원에서 임직원과 가족이 함께 참여하는 묘역관리 봉사활동을 실시했다. 2012년 현충원과 자매결연을 맺은 이후 15년째 이어온 활동으로, 호국영령의 희생정신을 기리는 대표적인 사회공헌 프로그램이다.

국가보훈부와 협력해 해외 거주 보훈급여 수급자를 위한 'KB보훈급여송금수표' 서비스를 오는 8일 출시한다. 현지 은행 계좌 없이도 외화표시 송금수표를 통해 보훈급여를 수령할 수 있도록 한 것이 핵심으로, 발급 수수료 전액 면제를 통해 금융 접근성을 높였다.

KB캐피탈은 6·25전쟁 참전유공자를 위한 '호국 지팡이' 지원사업을 2022년부터 지속하고 있다. 올해는 경북·전북·전남·광주 지역 참전유공자 816명을 대상으로 지원을 확대했으며, 이름과 생년월일, 감사 메시지를 담은 맞춤형 지팡이를 제공했다.

KB금융은 독립유공자 후손 지원에도 힘을 쏟고 있다. 한국경제인협회, 광복회와 함께 추진 중인 '명품가게(명예를 품은 가게)' 프로젝트를 통해 소상공인의 점포 환경 개선과 경영 컨설팅 등을 지원하며 안정적인 생업 기반 마련을 돕고 있다.

KB금융공익재단은 법무부와 협약을 맺고 순직·공상 공무원 자녀를 대상으로 장학사업을 운영 중이다. 올해 기준 약 3700명에게 총 65억원 규모의 장학금을 지원했으며, 중학교부터 고등학교 졸업까지 이어지는 연속 지원 체계를 구축했다.

보훈의 가치를 확산하기 위한 국민 참여형 캠페인도 병행하고 있다. '대한이 살았다' 캠페인을 통해 독립운동가의 이야기를 문화 콘텐츠로 재조명하고 있으며, 공모전과 챌린지 등을 통해 국민 참여를 유도하고 있다.

peterbreak22@newspim.com