여신협회, 차기 회장 후보로 이동철 前KB금융 부회장 선정

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 차기 여신금융협회장 후보로 이동철 전 KB금융지주 부회장이 내정됐다.

여신금융협회는 4일 오후 회장후보추천위원회를 열고 과반수 득표를 얻은 이동철 전 부회장을 신임 협회장 후보자로 총회에 단독 추천했다고 밝혔다.

이동철 전 KB금융지주 부회장이 차기 여신금융협회장 후보로 추천됐다. [사진=뉴스핌DB]

이 후보자는 오는 16일 열리는 임시총회 의결을 거쳐 임기 3년의 제14대 여신금융협회장으로 최종 선임될 예정이다.

앞서 회추위는 지난달 27일 1차 회의를 열고 이 전 부회장을 비롯해 박경훈 전 우리금융캐피탈 대표이사, 윤창환 전 국회의장 정책수석 등 3명을 숏리스트로 선정한 바 있다. 이번 선거에는 정통 관료 출신 후보가 포함되지 않았다.

정완규 현 여신금융협회장의 임기가 지난해 10월 만료된 이후 차기 회장 선임 절차가 지연되면서 이번 회장 선임 절차는 약 8개월 만에 마무리 수순을 밟게 됐다.

이 후보자는 1961년생으로 고려대학교 법학과를 졸업하고 미국 툴레인대 로스쿨에서 뉴욕주 변호사 자격을 취득했다. 이후 KB금융지주 전략기획부 상무, KB생명보험 경영기획본부 부사장, KB금융지주 전략총괄부사장(CSO), KB국민카드 대표이사를 거쳐 KB금융지주 부회장을 역임했다.

eoyn2@newspim.com