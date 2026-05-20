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여신협회장 선거 본격화…민간 후보 부상 속 '관 출신' 변수

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  • 여신금융협회 회장 공모에 20일 5명이 지원했다.
  • 정부의 관 출신 배제 기류 속에 민간 후보가 부상했다.
  • 회추위는 27일 압축 뒤 6월 차기 회장 선임한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

후보 접수 마감 후 회추위 심사 돌입
이동철·박경훈·김상봉 등 지원 거론
수수료·지급결제 현안에 정책 조율력 주목

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 여신금융협회 차기 회장 선거전이 후보 접수 마감과 함께 본격화하고 있다. 금융당국·국회와의 조율력을 갖춘 관료 출신 회장에 대한 업계 기대가 컸지만, 정부의 '관 출신 배제' 기류 속에 민간 후보들이 부상하는 분위기다.

20일 금융권에 따르면 여신금융협회 회장후보추천위원회가 전날 차기 회장 후보 공모를 마감한 결과 총 5명이 지원한 것으로 전해졌다. 공식 명단은 공개되지 않았지만 이동철 전 KB금융지주 부회장, 박경훈 전 우리금융캐피탈 대표, 김상봉 한성대 경제학과 교수 등이 지원한 것으로 알려졌다. 서태종 전 한국금융연수원장과 권광석 전 우리은행장도 후보군으로 거론된다.

여신금융협회 관계자는 "후보자 공모는 담당 부서에서 비공개로 진행하는 사안"이라며 "내부에서도 관련 내용은 공유되지 않는다"고 말했다. 다만 협회가 접수 서류를 정리해 21일부터 회추위원들에게 후보자 자료를 개별 전달할 예정인 만큼, 이후 구체적인 후보 윤곽이 드러날 전망이다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 =여신금융협회 차기 회장 선거전이 후보 접수 마감과 함께 본격화하고 있다사진은 정완규 여신금융협회장 [사진=뉴스핌DB]

그동안 여신협회장은 관료 출신 인사가 주로 맡아온 만큼 업계에서는 이번에도 관 출신 회장에 대한 기대가 컸다. 2010년 이후 협회를 이끈 6명 가운데 민간 출신은 2016년 취임한 김덕수 전 KB국민카드 대표가 사실상 유일하다.

가맹점 수수료 규제와 지급결제 시장 재편, 플랫폼 사업자와의 경쟁, 캐피탈업권 건전성 관리 등 주요 현안이 금융당국·국회와 맞물려 있다는 점도 관 출신 선호 배경으로 꼽힌다. 업계 안팎에서는 대관 경험과 정책 조율 능력을 갖춘 인물이 필요하다는 목소리가 적지 않았다.

하지만 최근 금융권 인사 기류가 바뀌면서 선거 구도도 달라지고 있다. 이재명 정부 들어 금융권 협회장과 유관기관 인선에서 관료 출신을 배제하려는 분위기가 확산되자 일부 관 출신 인사들이 지원을 접었다는 말도 나온다. 협회장 공모를 앞두고 대통령실에서 "관료 출신은 지원을 자제해야 한다"는 취지의 기류가 있었다는 이야기도 업계 안팎에서 회자된다.

이에 따라 이번 선거는 민간 출신 후보 간 경쟁 구도로 흐를 가능성이 커졌다. 다만 회추위가 카드사와 캐피탈사 대표 등 회원사 중심으로 구성된 만큼 후보의 출신 업권과 현안 대응력, 업계 내 신뢰도 등이 종합적으로 고려될 전망이다.

서태종 전 원장처럼 관료 경험과 금융권 경력을 함께 갖춘 인사가 최종 명단에 포함될 경우 경쟁 구도에 변화를 줄 수 있다는 시각도 있다.

과거 김덕수 전 회장 선출 당시에도 막판 반전이 있었다. 당초에는 황록 전 우리파이낸스 사장이 유력 후보로 거론됐지만, 1차 투표에서 김 전 회장과 황 전 사장이 각각 7표씩 얻으며 동수가 나왔다. 이후 2차 투표에서 김 전 회장이 8표를 얻어 7표에 그친 황 전 사장을 한 표 차로 앞섰다. 공모 막판 합류해 '낙하산' 논란이 일었던 우주하 전 코스콤 사장은 1표를 얻는 데 그쳤다.

회추위는 오는 27일 서류 심사에서 후보군을 압축한 뒤 다음 달 면접과 무기명 투표를 거쳐 단독 후보를 정할 계획이다. 단독 후보는 총회 의결에서 과반 찬성을 얻어야 차기 회장으로 최종 선임된다. 업계에서는 절차가 예정대로 진행될 경우 6월 중 차기 회장 선출이 마무리될 것으로 보고 있다.

한 금융권 관계자는 "최근 인사 기류를 감안하면 민간 후보 중심으로 논의가 흐를 가능성이 크다"면서도 "최종 지원자 명단과 회추위 판단에 따라 선거 구도는 달라질 수 있어 지켜봐야 한다"고 말했다. 

yunyun@newspim.com

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김건희 "내 영어 이름은 제니" [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 김건희 여사가 이른바 '쥴리 의혹'을 제기한 안해욱 전 한국초등학교태권도연맹 회장 재판에 증인으로 출석해 해당 의혹은 거짓이라고 증언했다. 서울중앙지법 형사합의34부(재판장 한성진)는 20일 오전 안 전 회장 등의 공직선거법 위반 등 혐의 사건 속행 공판을 진행했다. 김건희 여사가 이른바 '쥴리 의혹'을 제기한 안해욱 전 한국초등학교태권도연맹 회장 재판에 증인으로 출석해 해당 의혹은 거짓이라고 증언했다. 사진은 김 여사가 지난해 12월 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 자본시장법 위반 혐의 결심 공판에 출석해 변호인과 대화하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 이날 김 여사는 남색 정장에 흰색 셔츠 차림으로 법정에 모습을 드러냈다. 김 여사 측 변호인이 "가해자들과 같은 공간에 있는 것에 대해 불안감을 느끼고 있다"며 가림막 설치를 요청했고, 재판부는 이를 허가했다. 김 여사는 "쥴리라는 예명을 사용한 적 있느냐"는 검찰 측 질문에 "한번도 없다"고 답했다. 또한 1995년 라마다 르네상스 호텔 지하 유흥주점에서 접대부로 일하지 않았다고도 증언했다. 그는 "당시 교육 자격증을 취득하기 위해 숙명여대 대학원에 들어갔고, 아침·저녁으로 학교를 다녔다"며 "당시에는 학생이었고 호텔을 드나들 상황도 아니었다"고 말했다. 김 여사는 "부유하게 자랐는데 손님을 접대했단 의혹을 받았다. 쥴리란 이름을 사용한 적도 없는데 이 일로 병이나 6년째 정신병을 앓고 있다"고 호소했다.  김 여사는 변호인 측 반대신문에서도 "쥴리의 '쥴'자도 사용하지 않았다"고 강조했다. 그러면서 "당시 미니홈피나 채팅방에선 '제니'라는 이름을 사용했고, 저를 아는 모든 사람은 그렇게 불렀다"고 부연했다. 이어 "진정한 반성이 없다면 (피고인들의) 처벌을 원한다"고 밝혔다. 재판부는 지난 공판에 김 여사가 불출석한 것에 대해 과태료 300만 원을 부과했으나, 이날 김 여사가 법정에 나오자 이를 취소했다. 안 전 회장은 2022년 제20대 대선을 앞두고 '김 여사가 과거 유흥 주점에서 일하는 모습을 봤다'는 취지의 발언을 한 혐의로 기소됐다. 안 전 회장과의 인터뷰를 통해 1997년 김 여사가 '쥴리'라는 예명을 쓰며 유흥 주점에 근무했다는 의혹을 보도한 유튜브 채널 '열린공감TV'의 정천수 전 대표도 함께 기소됐다. 검찰은 이들이 당시 대선후보였던 윤석열 전 대통령의 낙선을 목적으로 허위 사실을 공표했다고 보고 공직선거법 위반 혐의로 재판에 넘겼다. hong90@newspim.com 2026-05-20 14:50
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삼성전자, 평균 월급 1200만원 [서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자 임직원의 올해 1분기 평균 보수가 전년 동기 대비 25% 이상 급증하며 분기 기준 역대 최고 수준을 기록한 것으로 추산됐다. 실적 회복에 따른 영업이익 개선 효과가 반영되면서 임직원들의 급여 수준도 함께 높아진 것으로 분석된다. 19일 기업분석전문 한국CXO연구소에 따르면, 올해 1분기 삼성전자 임직원(등기 임원 제외)의 1인당 평균 보수는 약 3600만 원 내외로 추정된다. 이를 월평균으로 환산하면 매달 1200만 원 안팎의 급여를 받은 셈이다. 이 같은 급여 수준은 동일한 방식으로 추산한 지난해 같은 기간의 2707만~3046만 원과 비교해 25% 넘게 뛴 수치다. 지난 2023년 대비 2024년의 증가율이 11.6%였던 점과 비교하면 상승 폭이 2배 이상 높았다. [자료=한국CXO연구소] 이번 분석은 공시 제도 변경에 따른 급여 공백을 추산하는 과정에서 도출됐다. 금융감독원 기업공시서식 규칙 개정으로 지난 2021년까지는 분기별 임직원 보수 현황 공시가 의무였지만, 2022년부터 반기와 사업보고서 등 연 2회만 공개하도록 제도가 바뀌면서 1분기와 3분기 급여 수준을 정확히 파악하기 어려워졌기 때문이다. 이에 연구소는 과거 1분기 보고서상 성격별 비용상 급여와 임직원 급여 총액 간의 비율이 76%~85.5% 수준으로 일정한 흐름을 보였다는 점에 주목해 수치를 산출했다. 올해 1분기 삼성전자의 별도 재무제표 주석상 성격별 비용-급여 규모는 5조6032억 원으로 파악됐다. 작년 1분기 4조4547억 원에서 1년 새 1조1400억 원 이상(25.8%) 늘어난 규모로, 삼성전자가 1분기 성격별 비용에 해당하는 급여액이 5조 원을 돌파한 것은 이번이 처음이다. 전체 급여 규모 자체는 크게 증가했지만, 매출에서 차지하는 인건비 비율은 오히려 더 낮아진 것으로 나타났다. 세부 산출 과정에선 올 1분기 성격별 비용상 급여(5조6032억 원)에 과거 급여 총액 비율의 하한선인 76%를 적용하면 급여 총액은 4조2584억 원, 상한선인 85.5%를 대입하면 4조7907억 원으로 계산된다. 여기에 올 1~3월 국민연금 가입 기준 삼성전자의 평균 직원 수인 12만5580명을 대입하면 임직원 1인당 보수는 3391만~3815만 원(월 1130만~1270만 원) 수준으로 추산된다. 연구소는 두 비율의 중간 격인 81%를 적용해 평균 보수를 3600만 원 내외로 최종 추산했다. 오일선 한국CXO연구소 소장은 "삼성전자는 월급보다 성과급 영향력이 큰 회사이기 때문에 올해 1분기 평균 급여도 이미 지난해보다 25% 이상 늘어 성과급 제외 기준으로도 1억4000만 원을 웃돌 가능성이 크다"며 "성과급까지 반영되면 연간 보수는 앞자리가 달라질 정도로 한 단계 더 뛸 것"이라고 했다. 이어 오 소장은 "2022년 이후 분기 보고서 의무 공시 항목이 축소됐음에도 불구하고 일부 기업은 경영 투명성 차원에서 직원 수와 급여 현황 등을 자율 공개하고 있다"며 "투자자와 주주의 정보 접근성을 높이기 위해 관련 의무 공시를 다시 확대할 필요가 있다"고 덧붙였다. aykim@newspim.com 2026-05-19 08:47

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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