넷마블, 도쿄게임쇼 2026 참가...신작 3종 출품

AI 핵심 요약beta
- 넷마블이 9월 17~21일 도쿄게임쇼 2026에서 신작 3종을 공개했다.
- 샹그릴라 프론티어와 나 혼자만 레벨업: 카르마로 인기 IP 기반 RPG를 선보였다.
- 펄 인 블루 등 정보와 부스 프로그램은 특설 사이트에서 순차 공개된다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넷마블이 9월 17~21일 일본 치바 마쿠하리 멧세에서 열리는 도쿄게임쇼 2026에 참가해 신작 3종을 선보인다.
출품작은 '샹그릴라 프론티어: 일곱 최강종', '나 혼자만 레벨업: 카르마', '펄 인 블루'다.
'샹그릴라 프론티어: 일곱 최강종'은 일본에서 누적 조회수 10억 뷰를 기록한 인기 지식재산권(IP)을 바탕으로 한 태그 교체 수집형 RPG다.
원작 코믹스는 누적 발행 부수 1700만 부를 넘었다. 게임은 한손 터치로 덱 조합과 연계 공격을 활용한 전략적 전투를 구현했으며 원작의 세계관과 캐릭터, 유니크 몬스터 토벌 등을 담았다. 현장에서는 시연 버전을 통해 전투 시스템을 경험할 수 있다.
'나 혼자만 레벨업: 카르마'는 애니메이션을 기반으로 모바일 플랫폼용으로 개발 중인 로그라이트 액션 RPG다. 애니메이션 이후의 오리지널 스토리를 게임에서 처음 공개한다. 간편한 조작의 액션과 무기·버프 조합을 통한 다양한 빌드업이 특징이다.
'펄 인 블루'는 서사 중심의 서브컬처 수집형 RPG로 상처를 지닌 소녀들과의 교감을 다룬다. 기사단 육성, 2D 애니메이션 감성의 컷신 연출, 러브코미디 감성의 캐릭터 교감 콘텐츠가 특징이다.
넷마블은 21일 도쿄게임쇼 특설 사이트를 오픈하고 출품 라인업을 공개했다. 특설 사이트에서는 각 작품 소개와 부스 프로그램, 무대 행사 등 관련 정보를 행사 전까지 순차적으로 공개할 예정이다.
origin@newspim.com