[ETF 시황] 중국 반도체 ETF 급등, 인버스 상품은 일제히 약세

AI 핵심 요약beta
- 국내 ETF 시장에서 21일 반도체·중국 기술주가 강세를 보였다
- 차이나 반도체·AI 테마 ETF가 10%대 급등하며 수익률 상위를 차지했다
- 국내 증시 급등으로 인버스·원유·헬스케어 등 ETF는 약세를 기록했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
삼성전자·SK하이닉스 인버스 ETF는 두 자릿수 하락
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 21일 상장지수펀드(ETF) 시장에서는 국내 증시가 반등하면서 반도체와 중국 기술주 관련 ETF가 강세를 보인 반면 인버스 ETF는 일제히 하락했다.
코스콤 ETF CHECK에 따르면 이날 ETF 시장에서 TIGER 차이나반도체FACTSET은 전 거래일 대비 12.92% 상승하며 전체 ETF 가운데 가장 높은 일간 수익률을 기록했다. 이어 KODEX 차이나AI반도체TOP10(12.68%), KODEX 차이나AI테크액티브(12.43%), RISE 차이나AI반도체TOP4Plus(12.40%), KODEX 차이나과창판STAR50(합성)(12.34%) 등이 상위권에 올랐다.
반면 PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X는 전 거래일보다 12.64% 하락하며 가장 큰 낙폭을 기록했다. SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X(-9.22%), KODEX 200선물인버스2X(-7.34%) PLUS 200선물인버스2X(-7.27%), RISE 200선물인버스2X(-7.08%) 등 인버스 상품도 일제히 약세를 나타냈다.
이는 미국 반도체주 반등과 투자심리 개선에 힘입어 국내 증시가 큰 폭으로 상승한 영향으로 풀이된다. 이날 코스피는 전 거래일보다 231.68포인트(3.56%) 오른 6747.95에 거래를 마치며 6700선을 회복했다. 장중에는 프로그램 매수호가 효력을 일시 정지하는 매수 사이드카가 발동되기도 했다.
레버리지·인버스 ETF를 제외하면 KODEX 코스닥150롱코스피200숏선물(-4.15%), UNICORN K바이오액티브(-3.02%), 1Q 미국메디컬AI(-2.81%), KIWOOM 미국블록버스터바이오테크의약품+(-2.63%), RISE 글로벌비만산업TOP2+(-2.61%) 등이 하락 마감했다.
테마별로는 차이나과창판 관련 ETF가 평균 11.83% 오르며 가장 높은 상승률을 기록했다. 이 외에 ChiNext(8.15%), FTSE China A50(4.74%), 중국(4.40%), 아시아퍼시픽(4.39%) 테마가 강세를 보였다. 원유(-2.35%), 비만치료(-1.91%), 헬스케어(-1.30%), 베트남(-1.08%), 바이오테크(-1.05%) 관련 ETF는 부진했다.
rkgml925@newspim.com