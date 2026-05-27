박경훈·윤창환·이동철 '3파전'…여신협회장 후보군 압축

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업계 출신 2명·정치권 인사 1명 숏리스트 포함

내달 4일 면접·투표 거쳐 최종 후보 1인 확정

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 차기 여신금융협회장 후보가 박경훈 전 우리금융캐피탈 대표, 윤창환 전 국회의장 정책수석, 이동철 전 KB국민카드 대표 등 3명으로 압축됐다.

정통 관료 출신이 배제된 가운데 업계 출신 인사와 정치권 인사가 맞붙는 구도로 좁혀졌다.

[사진=뉴스핌DB] 차기 여신금융협회장 후보가 박경훈 전 우리금융캐피탈 대표, 윤창환 전 국회의장 정책수석, 이동철 전 KB국민카드 대표 등 3명으로 압축됐다.

27일 여신금융협회에 따르면 협회는 이날 오전 1차 회장후보추천위원회 회의를 열고 입후보자 5명 가운데 박 전 대표, 윤 전 수석, 이 전 대표 등 3명을 면접후보군으로 선정했다.

김상봉 한성대 경제학과 교수와 장도중 전 기획재정부 부총리 정책보좌관은 숏리스트에 이름을 올리지 못했다.

박 전 대표는 서울대 국제경제학과를 졸업한 뒤 우리은행에서 행원으로 금융권 경력을 시작했다. 이후 우리은행 상무, 우리금융지주 전략·재무총괄 부사장(CFO), 우리금융캐피탈 대표이사 등을 지냈다. 현재는 한화저축은행 사외이사를 맡고 있다.

윤 전 수석은 전남대 법학과를 졸업하고 중앙대 신문방송대학원 석사, 동국대 정치학 박사 학위를 받았다. 국회의장 정책수석을 지냈으며, 제21대 이재명 대통령 후보 선거대책위원회에서 인공지능(AI)정책 특보단장을 맡았다. 현재는 여신금융산업 3.0 AI·AX 전략센터장 겸 수석 아키텍트, 생산적 포용금융 정책포럼 상임의장, Global AI Next Center CEO로 활동하고 있다.

이 전 대표는 고려대 법학과를 졸업하고 미국 툴레인대 로스쿨에서 법학석사 학위를 받았다. 뉴욕주 변호사 자격을 보유하고 있으며, KB금융지주 전략기획부 상무, KB생명보험 경영기획본부 부사장, KB금융지주 전략총괄 부사장, KB국민카드 대표이사, KB금융지주 부회장 등을 역임했다.

협회는 다음 달 4일 오후 2차 회추위를 열고 후보 3명에 대한 면접과 투표를 진행한다. 회추위는 무기명 투표를 통해 총회에 추천할 최종 후보 1명을 선출할 예정이다. 최종 후보는 회원사 총회에서 의결을 거쳐 과반 찬성을 얻으면 차기 여신금융협회장으로 선임된다.

yunyun@newspim.com