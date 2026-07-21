삼척 가곡면 송전선로 공사장서 민간 헬기 추락…2명 부상

AI 핵심 요약beta
- 민간 헬기가 21일 강원 삼척 송전선로 공사장서 추락했다
- 헬기 운송 중 나뭇가지와 부딪혀 추락해 작업자와 조종사가 부상을 입었다
- 항공기사고조사위가 비행기록·정비 이력 등 조사해 추락 원인 규명 중이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 삼척시 가곡면 송전선로 공사 현장에서 레미콘 자재를 운송하던 민간 헬기가 추락해 지상 작업자 1명과 조종사가 부상을 입는 사고가 발생했다.
소방당국에 따르면 21일 오후 1시 57분께 강원 삼척시 가곡면 풍곡리 송전선로 작업장에 헬기 추락 신고가 접수됐다.
민간 업체가 운용하던 K-MAX 헬기 1대는 레미콘 작업에 필요한 자재를 운송하던 중 기체가 주변 나뭇가지에 부딪힌 뒤 추락한 것으로 전해졌다.
사고 원인은 현재 항공기사고조사위원회가 기체 상태와 비행 자료, 조종사 진술 등을 토대로 정밀 조사 중이다.
이번 사고 신고는 경북소방본부에 먼저 접수됐으며 관할 조정에 따라 강원소방본부로 이첩돼 대응이 이뤄졌다. 강원소방본부는 신고를 받은 즉시 출동 지령을 내리고 삼척 관할 소방대가 현장에 도착해 인명 확인과 안전조치를 시행했다.
이 사고로 지상에서 작업 중이던 근로자 1명이 경상을 입었고 헬기 조종사 역시 추락 과정에서 발생한 파편 등으로 경미한 부상을 당한 것으로 파악됐다. 부상자들은 현장 관계자 차량을 이용해 인근 울진의료원으로 신속히 이송돼 의료진의 진단과 치료를 받고 있다.
항공기사고조사위원회는 사고 헬기의 비행 기록과 정비 이력, 현장 작업 환경 등을 종합 분석해 정확한 추락 원인을 규명할 예정이다.
onemoregive@newspim.com