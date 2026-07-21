경북도, '산불피해 복구지' 현장 점검...산사태 등 2차피해 선제 대응

AI 핵심 요약beta
- 경북도와 산림청이 21일 의성 산불 피해지에서 폭우 뒤 산사태 복구 현장을 점검했다.
- 점검단은 산사태 예방시설과 위험목 제거, 토사 유출·낙목 가능성을 집중 점검했다.
- 경북도는 취약지 안전관리 강화를 약속하며 선제 대피로 인명 피해를 막았다고 밝혔다.
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[의성=뉴스핌] 남효선 기자 = 제헌절 연휴 기간 쏟아진 폭우로 경북 의성과 안동 지역에 극심한 호우 피해가 발생하고 특히 '경북 초대형 산불' 피해 지역을 중심으로 호우가 집중되면서 산사태 등 2차 피해가 우려되자 경북도와 산림청이 '경북초대형산불' 피해 복구지 현장을 점검했다.
21일 경북도에 따르면 이날 오후 의성 지역 산불 피해 복구지에서 진행된 산사태 대응 점검은 산림청 산사태 협력관이 함께 해 중앙·지방 협력 체계를 강화하고 점검의 전문성을 한층 높였다.
이날 점검단은 산사태 예방 시설과 위험목 제거, 사업지 현장의 토사 유출, 낙목 우려를 중점 점검했다. 또 신속한 산사태 대응을 위한 유관기관 협조 체계 등 산사태 재난 대비 상황 전반을 면밀히 살폈다.
경북도는 이번 현장 점검 결과를 바탕으로 취약 지역의 안전관리를 한층 더 강화할 계획이다.
최순고 경북도 산림자원국장은 "지난 17일부터 쏟아진 호우 속에서도 영주, 영양, 예천 등 산사태 우려 지역 주민 114세대 152명을 선제적으로 대피시켜 인명 피해를 막아내는 등 대응이 차질 없이 이뤄졌다"며 "이는 위험 상황 속에서도 행정의 안내에 적극적으로 협조해 주신 도민 여러분 덕분이며, 앞으로도 도민의 안전을 최우선으로 선제 대응에 만전을 기하겠다"고 말했다.
nulcheon@newspim.com