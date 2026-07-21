라인게임즈, 협동 호러 게임 'QUIET' 스팀 테스트 참가자 모집

AI 핵심 요약beta
- 라인게임즈가 8월 3일 협동 호러게임 QUIET 스팀 테스트를 시작했다
- 테스트 참가자는 21일부터 스팀 상점에서 신청 가능하다
- 첫 스테이지와 4인 협동모드 공개 후 올해 글로벌 발매 목표다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 라인게임즈가 자체 개발한 협동 호러 게임 'QUIET'의 스팀 플레이 테스트를 8월 3일부터 시작한다. 테스트 참가자는 21일부터 스팀 상점 페이지에서 신청할 수 있다.
이번 테스트에서는 게임의 첫 번째 스테이지가 처음 공개되며 최대 4인까지 함께 플레이할 수 있는 협동 모드가 오픈된다. 싱글 플레이도 가능하다.
'QUIET'는 지구에 불시착한 오리 외계인이 돼 할머니 보스의 감시를 피하면서 탈출을 시도하는 게임이다. 귀여운 오리 외계인과 공포스러운 할머니의 대비가 특징이다.
라인게임즈는 4월 게임을 처음 공개한 후 5월 플레이엑스포 2026에서 시연 버전을 선보였다. 플레이 테스트를 통한 이용자 피드백을 바탕으로 게임 완성도를 높인 후 올해 글로벌 정식 발매를 목표로 하고 있다.
라인게임즈 관계자는 "이번 스팀 플레이 테스트를 통해 지난 플레이엑스포 이후 개선된 게임성과 스테이지1, 협동 플레이 요소가 추가된 신규 버전을 공개할 예정"이라며 "'QUIET'에 대한 이용자 분들의 많은 관심과 테스트 참가 신청을 부탁 드린다"고 전했다.
origin@newspim.com