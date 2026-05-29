KB금융그룹, 보이스피싱 등 금융사기 피해자 조기 회복 돕는다

피해자 심리적 충격 극복위한 전문 심리상담 재원 전액 지원

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB금융그룹이 지난 28일 보이스피싱 등 전기통신금융사기 피해 예방을 위한 업무협약을 체결했다고 29일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = (왼쪽부터)지난 28일 진행된 '피싱 피해자 지원을 위한 업무 협약식'에서 오창배 경찰청 전기통신금융사기 통합대응단장과 김경남 KB금융지주 ESG본부 전무, 유송화 신용회복위원회 재기지원본부장이 기념촬영을 하고 있다. [사진=KB금융그룹]2026.05.29 dedanhi@newspim.com

이번 협약은 경찰청 및 신용회복위원회와 함께 진행되며, 피해자의 조기 회복과 일상 복귀를 지원하기 위해 마련됐다. 업무협약에 따라 경찰청은 전기통신금융사기 예방 콘텐츠 제작 및 배포를 담당하고, 피해자 지원제도를 운영한다.

신용회복위원회는 피해자를 위한 신용과 심리 상담 지원, 법률 상담 연계 서비스를 제공하며, KB금융은 주요 계열사 영업점과 공식 SNS 채널 등을 활용해 예방 콘텐츠를 전국적으로 배포한다. 전문 심리상담 프로그램 운영에 필요한 재원도 전액 지원하기로 했다.

KB금융은 정신적·경제적 피해를 입은 전기통신금융사기 피해자들이 복합적인 후유증을 경험할 수 있는 점을 감안해, 체계적이며 실효성 있는 회복 지원을 통해 피해자들이 심리적 충격을 극복하고 원활한 일상 복귀를 돕겠다고 밝혔다. 이는 경제적 회복을 넘어 정서적 회복까지 포함하는 지원을 확장하는 방향이다.

신용상담은 6월 1일부터 시행되며, 피해자는 신용회복위원회 앱을 통해 상담 신청이 가능하다. 전문 컨설턴트와의 유선 상담을 통해 신용 관리와 채무 조정 관련 맞춤형 상담 서비스를 무료로 제공받을 수 있다. 대면 상담을 희망할 경우, 전국 50개 서민금융통합지원센터나 KB희망금융센터를 방문하면 추가 지원을 받을 수 있다.

KB금융 관계자는 "전기통신금융사기 피해는 단순한 금융 피해가 아니라 사람의 일상과 사회적 관계를 흔드는 복합적 피해"라고 언급하며 "국민의 안전한 금융생활을 지키기 위한 지원체계 마련에 힘쓰겠다"고 말했다.

한편, KB금융은 보이스피싱 예방 콘텐츠 확산과 금융 취약계층 대상 금융교육, 디지털 금융사기 예방 활동 등 다양한 사회공헌 활동을 지속적으로 진행하고 있다. 앞으로도 금융사기 예방과 피해 회복을 통해 국민의 일상 회복에 기여하겠다는 방침을 세웠다.

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