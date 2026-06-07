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[깐부회동 시즌2] 젠슨 황·최태원, 내일 SK·엔비디아 협력방안 발표

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  • 엔비디아 젠슨 황 CEO가 8일 SK서린빌딩에서 최태원 회장과 만나 AI·HBM 동맹 확대 방안을 발표한다.
  • 황 CEO는 7일 치맥 회동에서 내년 하반기 대규모 사업과 베라 루빈 플랫폼에 SK하이닉스 D램 적용 계획을 예고했다.
  • 황 CEO는 SK텔레콤과의 AI 통신망 협력 가능성과 함께 8일 전영현 삼성전자 부회장과의 만남도 예고했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

8일 오전 8시30분 서린빌딩 방문해 최태원과 미팅
삼성 반도체 수장 전영현 부회장과도 회동 예정

[서울=뉴스핌] 김연순 이찬우 기자 = SK그룹과 엔비디아가 인공지능(AI) 사업과 관련해 8일새로운 협력 방안을 공개한다.

7일 업계에 따르면 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 8일 오전 8시 30분 서울 종로구 SK서린빌딩을 찾아 최태원 SK그룹 회장을 만나 양사간 협력 방안을 논의한다.

면담 직후 황 CEO와 최 회장은 직접 취재진 앞에 서서 양사의 협력 방안을 발표하고 취재진 질의응답도 진행할 계획이다. 이 자리에는 곽노정 SK하이닉스 사장 등 AI 인프라 핵심 경영진이 배석해 차세대 AI가속기와 고대역폭메모리(HBM) 동맹을 더욱 강조할 예정이다.

(사진 왼쪽부터) 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 최태원 SK그룹 회장이 7일 서울 강남구 깐부치킨 삼성점에서 회동하고 있다 [사진=SK그룹]

황 CEO는 이날 서울 강남 깐부치킨 삼성점에서 최 회장과 회동 중 기자들과 만나 "올해 SK하이닉스와 매우 큰 한 해를 보냈다"며 "내년 하반기에는 매우 큰 규모의 사업을 준비하고 있다"고 말했다. 이어 베라 루빈 플랫폼에 SK하이닉스의 D램이 적용될 예정이라고 설명했다.

황 CEO는 그러면서 "우리는 AI 슈퍼컴퓨터부터 중앙처리장치(CPU), 새로운 PC, 그리고 로봇공학에 이르기까지 다양한 산업 전반에서 협력하고 있다"면서 "우리는 계획을 세우기 위해 이곳에 왔으며, 아마 내일 몇 가지 발표가 있을 것 같다"고 덧붙였다.

황 CEO는 SK텔레콤과의 협력 확대 가능성도 언급했다. 그는 "미래의 통신 네트워크는 점점 AI 슈퍼컴퓨터와 결합될 것"이라며 "AI 시대를 위한 새로운 통신 네트워크를 만들기 위해 여러 논의를 진행하고 있다"고 밝혔다.

황 CEO는 이날 식사 도중 매장 밖으로 나와 시민들에게 치킨을 건네며 취재진을 향해 "More HBM(더 많은 HBM을)"이라고 외쳐 눈길을 끌었다. 이는 엔비디아가 하반기 출시 예정인 차세대 AI 컴퓨팅 플랫폼 '베라 루빈'에 필요한 HBM 수요 확대를 시사한 발언으로 해석된다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(왼쪽)와 최태원 SK그룹 회장이 7일 오후 서울 삼성동 깐부치킨에서 열린 회동에서 대화를 하고 있다. 2026.06.07 kunjoo@newspim.com

이날 치맥 회동에는 최 회장 외에도 곽노정 사장, 김주선 SK하이닉스 인공지능(AI) 인프라담당 사장, 정재헌 SK텔레콤 대표이사 사장, 정석근 SK텔레콤 AI CIC장 겸 최고기술책임자(CTO)가 동석했다. 엔비디아 측에선 황 CEO와 부인 로리 황, 장녀 매디슨 황 엔비디아 옴니버스·로보틱스 제품 마케팅 수석 이사 등이 참석했다.

한편, 황 CEO는 8일 오후 전영현 삼성전자 부회장과도 만남을 가질 것으로 알려졌다. 황 CEO는 삼성전자 방문 계획을 묻는 취재진 질문에 "전영현 부회장을 만나는 것을 고대하고 있다"고 말했다.

y2kid@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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