[깐부회동 시즌2] 젠슨 황, 내일 전영현 삼성전자 부회장 만난다

AI 핵심 요약beta
- 젠슨 황 엔비디아 CEO가 8일 전영현 부회장과 만난다.
- 이번 회동에서는 AI 반도체 협력 방안이 논의될 전망이다.
- 황 CEO는 이재용 회장과 최근 미국서 만났다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 이찬우 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 오는 8일 전영현 삼성전자 디바이스솔루션(DS)부문장 부회장과 만난다.
황 CEO는 7일 서울 강남구 깐부치킨 삼성점에서 기자들과 만나 "내일 전 부회장과 만나길 기대하고 있다"고 밝혔다. 회동 예정 여부를 재차 묻는 질문에도 "그렇다"고 답했다.
이번 만남에서는 인공지능(AI) 반도체 협력 방안이 논의될 것으로 전망된다. 삼성전자는 엔비디아에 고대역폭메모리(HBM) 공급을 추진하고 있으며, 차세대 AI 가속기용 메모리와 패키징 협력 가능성도 거론된다.
이재용 삼성전자 회장과의 만남에 대해서는 "현재 해외 출장 중이지 않나"라면서도 "몇 주 전 미국 캘리포니아에서 이 회장과 만났다. 멋진 저녁 식사를 했다"고 말했다.
kji01@newspim.com