[깐부회동 시즌2] 크래프톤, 엔비디아와 PC방 회동...AI 협업 강화

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배틀그라운드 RTX 스파크 플랫폼 최적화 추진

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 크래프톤과 엔비디아가 7일 서울 강남구 PC방에서 배틀그라운드 팬 이벤트를 열고 AI 기술 협력을 강화하기로 했다.

장병규 크래프톤 의장과 젠슨 황 엔비디아 CEO가 참석한 이번 행사에는 약 100명의 팬들이 모였다. 현장에서는 엔비디아의 RTX 스파크 플랫폼 기반 게임 협업이 시연됐다.

크래프톤과 엔비디아가 7일 서울 강남구 PC방에서 배틀그라운드 팬 이벤트를 열고 AI 기술 협력을 강화하기로 했다. [사진= 크래프톤]

배틀그라운드와 PUBG(펍지) 엘라이가 RTX 스파크에서 구동되는 모습이 공개됐으며 경영진들은 퀴즈 이벤트와 경품 추첨을 진행했다. PUBG 인플루언서와 팬 게이머 간의 팬미팅과 이벤트 매치도 펼쳐졌다.

양사는 배틀그라운드와 인조이 등 크래프톤 주요 게임의 RTX 스파크 플랫폼 최적화를 위한 기술 협력을 지속하기로 했다. 로보틱스 분야 협력도 논의했다.

장병규 크래프톤 의장은 "크래프톤이 지금의 자리에 있을 수 있었던 것은 오랜 시간 배틀그라운드와 함께해 준 팬들 덕분"이라며 "앞으로도 크래프톤은 엔비디아와의 협력을 바탕으로 게임뿐 아니라 AI 영역에서도 새로운 경험을 만들어가겠다"고 말했다.

크래프톤은 지난해 1월 엔비디아와 공동 개발한 AI 협업 모델 CPC(Co-Playable Character)를 발표했다. 엔비디아 ACE 기술 기반의 온디바이스 소형 언어 모델을 활용해 개발한 PUBG 엘라이는 이를 실제 게임에 적용한 사례다.

PUBG 엘라이는 배틀그라운드 아케이드에서 6월 중 베타 서비스를 시작할 예정이다.

크래프톤은 엔비디아와 협업을 지속하며 게임 속 AI 기능을 선도적으로 개발해왔다. 지난해 4월에는 김창한 크래프톤 대표를 포함한 주요 임원진이 미국 캘리포니아주 엔비디아 본사를 방문해 젠슨 황 CEO와 로보틱스 분야를 포함한 차세대 기술 협력 방향을 논의했다.

크래프톤은 올해 초 루도 로보틱스(Ludo Robotics)를 설립하고 휴머노이드 로봇 AI 연구를 이어가고 있다.

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