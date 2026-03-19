삼성카드, HD현대오일뱅크 제휴 주유할인카드 출시

[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = 삼성카드는 19일 HD현대오일뱅크와 제휴를 통해 고유가 시대 운전자들의 주유비 부담을 낮춘 '삼성 iD STATION(HD현대오일뱅크) 카드'를 출시했다고 밝혔다.
이번에 선보인 카드는 HD현대오일뱅크 주유소 이용 시 전월 실적에 따라 주유 금액의 10%를 할인해준다. 할인 한도는 월 최대 3만 5000원이다.
동시에 'HD현대오일뱅크 보너스카드 멤버십' 혜택도 제공된다. 일반 주유 시 리터당 3포인트, LPG 충전 시 리터당 4포인트가 적립되며, 적립된 포인트는 주유 및 세차 시 사용할 수 있다. 카드 출시를 기념해 고급휘발유(카젠·울트라카젠) 주유 시 리터당 최대 9포인트까지 적립해주는 프로모션도 진행한다.
일상에서 자주 이용하는 업종에서도 할인 혜택이 제공된다. ▲통신비 ▲편의점 ▲온라인쇼핑에서 이용금액의 5%, 각각 월 최대 5000원까지 할인을 제공한다. 스피드메이트 엔진오일 교환 시 2만원 현장 할인, 타이어 펑크 수리 및 타이어 위치 무료 교환 등 차량관리를 위한 혜택도 제공된다.
해당 카드의 연회비는 1만5000원으로 국내전용과 해외겸용(VISA카드) 동일하다.
삼성카드 관계자는 "HD현대오일뱅크와 협업하여 주유 할인카드를 출시하였다"며 "고유가 시대에 고객들의 주유비 부담을 줄여드릴 수 있을 것으로 기대한다"라고 전했다.
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