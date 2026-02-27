삼성카드, 갤럭시 S26 사전구매 이벤트… "24개월 무이자 혜택 제공"

[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = 삼성카드가 갤럭시 S26 시리즈 공개를 기념해 삼성닷컴 사전구매 고객을 대상으로 이벤트를 진행한다. 이번 이벤트를 통해 삼성닷컴에서 갤럭시 S26 시리즈를 삼성카드로 사전구매한 고객은 최대 24개월 무이자 할부 혜택을 누릴 수 있다.

[사진=삼성카드]

'New 갤럭시 AI 구독클럽' 가입 고객에게는 더욱 강화된 혜택이 제공된다. 이벤트 기간동안 삼성닷컴에서 갤럭시 S26 시리즈를 삼성카드로 사전구매하고, 'New 갤럭시 AI 구독클럽'을 가입한 고객에게는 가입 기간에 따른 무이자 할부와 1만원의 캐시백 혜택이 제공된다.

삼성닷컴 갤럭시 S26 시리즈 무이자 할부 혜택은 건별 5만원 이상 결제 시, 캐시백 혜택은 건별 100만원 이상 결제 시 받을 수 있다.

'New 갤럭시 AI 구독클럽'은 ▲기기 반납 시 최대 50% 잔존가 보장 ▲'삼성케어플러스 스마트폰 파손+' 등 서비스 ▲모바일 액세서리 할인 혜택을 제공하는 서비스다.

이외에도 '삼성스토어 BENEFIT 삼성카드'로 결제 시 전월 실적에 따라 3% 결제일 할인을 최대 3만원까지 받을 수 있다.

이번 갤럭시 S26 시리즈 사전구매 이벤트는 오는 3월 5일까지 진행된다.

삼성카드 관계자는 "삼성닷컴과 함께 갤럭시 S26 시리즈 공개를 기념하여 삼성카드 회원들만 받을 수 있는 이벤트를 준비했다"며 "앞으로도 고객에게 유용한 이벤트를 지속적으로 진행할 계획"이라고 전했다.

eoyn2@newspim.com