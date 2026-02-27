[속보] 李대통령 "현대차그룹의 새만금 투자, 호남권 경제지도 완전히 바꿔놓을 것"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 27일 "현대자동차그룹의 새만금 투자는 대한민국 인공지능, 로봇 산업의 글로벌 경쟁력을 확보할 뿐만 아니라 호남권 전체의 경제 지도를 완전히 바꿔놓을 것으로 기대한다"고 밝혔다.
이 대통령은 이날 전북 군산 새만금컨벤션센터(GSCO)에서 열린 새만금 로봇·수소·AI 시티 투자 협약식에 참석해 이같이 말했다.
