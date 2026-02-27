김원종 DN솔루션즈 대표, 공작기계산업협회장 취임

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = DN솔루션즈는 김원종 대표이사가 신임 공작기계산업협회 회장으로 취임했다고 27일 밝혔다.

제20대 한국공작기계산업협회 신임 회장에 선출된 DN솔루션즈 김원종 대표이사. [사진=DN솔루션즈]

한국공작기계산업협회는 지난 26일 정기총회를 개최하고 제 20대 신임 회장으로 김원종 DN솔루션즈 대표이사를 만장일치로 선출했다. 김원종 회장은 앞으로 3년간 협회를 대표해 공작기계 산업의 경쟁력 강화와 협회원사 권익 증진을 위한 활동을 본격적으로 이끌게 된다.



김원종 회장은 이날 정기총회에서 2026년 주요사업으로 논의된 ▲공작기계 내수 및 수출 확대 ▲조사연구 및 홍보 ▲전문인재 양성 ▲회원사 경쟁력 강화 ▲교류 행사 및 대회 협력 사업을 중점적으로 추진할 계획이다.

이를 통해 국내외 시장 변화에 능동적으로 대응하고, 협회 회원사의 지속적인 성장 지원과 산업 생태계 전반의 협력 기반을 확대해 나갈 계획이다. 아울러 SIMTOS(서울국제생산제조기술전) 2026의 성공적인 개최를 통해 국내 공작기계 및 생산제조기술 산업의 글로벌 경쟁력 강화에도 기여할 계획이다.



김원종 회장은 "대한민국 공작기계 산업이 한 단계 더 도약할 수 있도록 균형 있는 협회 운영에 최선의 노력을 다하겠다"라고 말하며, "업계의 여러 선배님들께서 현장의 고견과 따끔한 조언을 아낌없이 들려주신다면, 이를 바탕으로 우리 산업의 발전을 위한 목소리를 책임 있게 내고, 업계가 함께 성장할 수 있는 방향을 모색해 나가겠다"라고 취임 소감을 밝혔다.

chanw@newspim.com