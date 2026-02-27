전체기사 최신뉴스 GAM
농식품부, 전북에 스타 'K-푸드' 수출 품목 육성…특화된 RE100 모델 구축

국가식품클러스터 2단계 본격화…K-푸드 수출 전진기지 구축
스마트농업 확산·전북형 RE100 추진…AI·바이오 산업 '고도화'
청년창업·푸드테크 실증 강화…"전북, 농생명산업 수도 도약"

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 송미령 농림축산식품부 장관이 전북을 K-푸드 세계화의 전진기지이자 농생명산업 수도로 육성하겠다는 청사진을 제시했다.

K-푸드 글로벌 진출 확대와 농업·농촌의 스마트화를 통해 지속 가능한 성장동력을 확보하겠다는 구상이다.

이를 통해 전북을 생산 인프라부터 기술, 인력, 문화자산까지 집적한 미래농업의 컨트롤타워로 만들겠다는 목표다.

송미령 장관은 27일 이재명 대통령이 주재한 전북 타운홀 미팅에서 이같은 내용을 담은 'K푸드와 농생명 산업의 미래를 여는 전북'을 발표했다.

송 장관은 "K-푸드와 농생명산업은 핵심기간산업이자 미래성장산업"이라며 농업을 국민 먹거리를 지키는 국가전략산업으로 육성하겠다고 밝혔다. 이어 모두가 잘사는 균형성장을 이루는 한편, 전북을 농생명산업 수도로 키우겠다는 지역 공약도 함께 제시했다.

'K푸드와 농생명 산업의 미래를 여는 전북' 발표안. [자료=정부]

우선 K-푸드 분야에서는 대한민국 대표 브랜드로의 도약과 역대 최고 수출 달성 흐름을 이어가겠다는 목표를 내놨다.

한식 저변 확대와 글로벌 식문화 트렌드 주도 성과를 기반으로 라면을 잇는 차세대 유망 품목을 육성하고 K-푸드 소비 저변을 지속 확대하겠다고 했다.

특히 전북의 국가식품클러스터를 K-푸드 수출과 혁신의 중심지로 만들기 위해 2단계 사업을 추진한다.

해외 진출 지역기업을 발굴하고 시장 개척부터 판매까지 원스톱으로 지원하는 해외수출지원센터를 신설한다.

상품개발과 인증을 통합 지원하고, 비건·할랄 등 특수시장 진출도 확대한다. K-푸드 수출 강소기업과 수출주니어 기업 육성도 병행한다.

청년 기업과 스타트업 육성도 강화한다. K-푸드 창업사관학교와 공공정책을 통한 실증·상품화, 생활밀착형 연구개발 지원을 통해 히트상품 개발과 청년 창업 붐을 조성한다.

푸드테크 산업 실증 1번지로 도약해 AI 등 첨단기술을 접목하고 미래 수출시장을 확대한다는 계획이다.

'K푸드와 농생명 산업의 미래를 여는 전북' 발표안. [자료=정부]

지역 음식과 관광자원을 결합한 수출 전략도 제시됐다. 임실치즈, 전주비빔밥, 순창 장류 등 전북의 특색 있는 K-푸드를 상품화해 수출을 지원한다.

지역 음식과 관광자원을 결합한 K-미식벨트를 오는 2030년까지 25개 조성하고, 치킨로드·스타마을 등 음식관광 상품과 시너지를 창출한다.

지역 우수 양조장을 발굴해 관광상품화하고, 비빔밥·한정식 등 지역 음식의 글로벌 진출도 본격화한다.

에너지 분야에서는 스마트농업 확산과 전북형 재생에너지 모델 구축을 양축으로 제시했다. 김제 스마트팜 혁신밸리 실증온실을 확장하고 청년농 육성을 1.5배 확대한다.

김제·진안·남원 등을 중심으로 스마트농업 육성지구를 조성해 2030년까지 60개소를 만들겠다는 목표를 세웠다. 스마트 APC, 교육·실증센터, 청년 장기임대팜 등을 연계한 집적화 모델도 구축한다.

전북 특화 재생에너지 모델도 추진한다. 지역 스마트팜에 전력을 공급해 전북 농업 RE100을 구현하고, 재생에너지 지구 중심의 입지 체계화를 추진한다.

영농형 태양광 제도화와 농지 타용도 일시사용 기간 연장도 검토한다. 농업과 에너지의 결합을 통해 기후·인력 위기를 극복하는 스마트농업 전환을 가속화하겠다는 구상이다.

'K푸드와 농생명 산업의 미래를 여는 전북' 발표안. [자료=정부]

농산업 분야에서는 생산을 넘어 AI·바이오 산업으로의 확장을 내세웠다. 종자·지능형 농기계 등 농생명 전후방 산업을 혁신하고, 기능성 소재 산업 인프라를 활용해 그린바이오 산업을 육성한다.

새만금 농생명용지 활용 헴프 산업 육성과 농산물 활용 K-뷰티 제품 개발도 포함된다.

종자·미생물 인프라를 활용해 스타 수출 품목을 육성하고, 골드베리(딸기) 등 수출 신품종 개발과 종자산업 혁신클러스터 조성도 추진한다.

지능형 농기계 고도화를 위해 새만금 지능형 농기계 실증단지를 운영하고, 자율주행 첨단 농기계 필드테스트와 상용화를 지원한다. 농작업 협업 로봇·드론 활용기술 개발과 노지 무인자율주행 농기계 연구개발도 병행한다.

농식품부는 전북이 호남평야의 풍부한 생산기반과 국가식품클러스터, 농촌진흥청, 한국농수산대학 등 전국 최고 수준의 농생명 혁신 인프라를 갖춘 준비된 도시라고 평가했다.

새만금과 스마트팜 혁신밸리 등 미래 농업 기반을 토대로, 생산·기술·인력·문화자산을 아우르는 미래농업 컨트롤타워로 도약시키겠다는 계획이다.

'K푸드와 농생명 산업의 미래를 여는 전북' 발표안. [자료=정부]

plum@newspim.com

사진
