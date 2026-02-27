한국타이어 후원, 美 TGL 시즌2, 13·14·15 경기 개최

3월 1~3일 미국 소피 센터에서 정규리그 세 경기 진행

경기장∙중계 화면 등에 '한국(Hankook)' 브랜드 노출

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 한국앤컴퍼니그룹(회장 조현범)의 글로벌 선도 타이어 기업 한국타이어앤테크놀로지㈜(대표이사 안종선∙이상훈, 한국타이어)가 후원하는 미국 시뮬레이션 골프 리그 '투모로우 골프 리그(Tomorrow's Golf League, TGL)' 시즌 2 13∙14∙15 경기가 3월 1일부터 3일(현지시간)까지 3일간 미국 플로리다에 위치한 '소피 센터(SoFi Center)'에서 개최된다.

한국타이어는 TGL 최초의 '오피셜 타이어 파트너(Official Tire Partner)' 및 '파운딩 파트너(Founding Partner)'로 이번 시즌부터 경기장 내 전광판과 TV 광고, 경기 중계 화면 등에 글로벌 통합 브랜드 '한국(Hankook)'의 브랜딩 요소를 노출하고 있다.

특히, 한국앤컴퍼니그룹 조현범 회장이 강조하는 '혁신 테크놀로지'를 매개로 TGL 중계를 통해 전 세계 약 150개 국가 팬들에게 모빌리티와 스포츠 간 경계를 허무는 차별화된 브랜드 경험을 선사하며 프리미엄 브랜드 위상을 지속 강화하고 있다.

3월 1일 경기는 6위 '주피터 링스 GC(JUPITER LINKS GC)'와 1위 '보스턴 커먼 골프(BOSTON COMMON GOLF)'와의 맞대결이다. 이번 경기는 TGL 공동 창립자인 '타이거 우즈(Tiger Woods)'와 '로리 맥길로이(Rory Mcllroy)'의 팀이 격돌하며 팬들의 관심이 집중되고 있다. 플레이오프에는 상위 4개팀만 진출하는 가운데, '주피터 링스 GC'는 '보스턴 커먼 골프'를 누르고 플레이오프 진출을 확정하겠다는 각오다.

한국타이어 후원 TGL 경기장 실내 전경 [사진=한국타이어]

3월 2일에는 '로스앤젤레스 골프 클럽(LOS ANGELES GOLF CLUB)'과 '뉴욕 골프 클럽(NEW YORK GOLF CLUB)'이 격돌한다. 현재 5위 '뉴욕 골프 클럽'과 3위 '로스앤젤레스 골프 클럽'의 승점은 단 2점차로 이번 경기를 통해 양 팀의 운명이 뒤바뀔 수 있어 조금의 긴장도 늦출 수 없는 상황이다.

마지막으로, TGL 시즌 2 정규리그의 마지막 경기는 3일 '더 베이 골프 클럽(THE BAY GOLF CLUB)'과 '주피터 링스 GC'가 장식한다. '더 베이 골프 클럽'은 플레이오프 진출 마지노선인 4위에 위치한 만큼 '주피터 링스 GC'를 누르고 플레이오프 진출을, '주피터 링스 GC'는 시즌 최종전을 승리로 장식하며 플레이오프 진출이라는 유종의 미를 거둔다는 계획이다.

한편, 한국타이어는 프리미엄 성장 전략의 일환으로, TGL을 비롯한 글로벌 파트너십을 확장하며 스포츠 마케팅을 선도하고 있다. 유럽축구연맹(UEFA) 주관 'UEFA 유로파리그'와 'UEFA 유로파 컨퍼런스리그', 독일 분데스리가 명문 구단 '보루시아 도르트문트', 아랍에미리트(UAE) '알 아인 FC', 사우디아라비아 '알 이티하드' 등과의 파트너십으로 프리미엄 브랜드 인지도를 높이고 있다.

