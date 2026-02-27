"피엔티, 올해 매출 9486억 전망…건식·전고체 수혜" - 미래에셋증권

수주잔고 1조5000억…영업이익 29% 증가 예상

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미래에셋증권이 피엔티에 대해 건식 전극 공정과 전고체 배터리 시장 확대의 교차 지점에 위치한 기업으로 평가하며 올해 실적 회복을 전망했다.

27일 미래에셋증권은 보고서를 통해 피엔티의 올해 매출이 전년 대비 27% 증가한 9486억원, 영업이익은 29% 늘어난 1235억원을 기록할 것으로 추정했다. 영업이익률은 13% 수준을 유지할 것으로 내다봤다. 현재 수주잔고는 약 1조5000억원으로 파악된다.

피엔티는 건식 전극 장비 분야에서 '프라이머리 롤' 독자 특허를 보유하고 있다. 기존 롤투롤(R2R) 공정의 수율과 품질 한계를 개선할 수 있는 기술로, 전고체 배터리 도입 시 필수 공정으로 꼽힌다. 전고체 배터리용 초고압 롤프레스 장비는 해외 양산 테스트 사례가 확인됐다.

피엔티 로고. [사진=피엔티]

신사업 부문도 진행 중이다. LFP 배터리는 현재 0.2GWh 규모 시운전을 진행하고 있으며 올해 상반기 매출 인식이 시작될 예정이다. 동박 사업은 중국 내 3만 톤 규모 생산 능력을 구축하고 샘플 납품을 진행하고 있다.

박준서 미래에셋증권 연구원은 "피엔티는 건식 전극 장비 시장에서 프라이머리 롤 독자 특허를 보유한 유일한 국내 업체

로, 차세대 공정 전환 구간에서 기술적 진입장벽이 부각될 것"이라며 "수주잔고 1조5000억원을 기반으로 2026년 실적 가시성은 충분하다"고 밝혔다.



dconnect@newspim.com