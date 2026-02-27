민주주의 거목 소석 이철승, 현충원서 서거 10주기 추모식

서거 10주기 추모식… 서울현충원서 200여 명 참석

항일·반탁·민주화 이끈 7선 중진, "대화와 타협의 정치" 재조명

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국가보훈부는 대한민국 건국과 민주주의 발전에 평생을 바친 소석(素石) 이철승 선생 서거 10주기 추모식이 27일 오전 11시 서울 동작구 국립서울현충원 현충관에서 거행됐다고 27일 밝혔다.

추모식은 소석 이철승 선생 서거 10주기 추모행사 준비위원회 주최로 열렸으며, 권오을 국가보훈부 장관, 권노갑 더불어민주당 상임고문, 정대철 대한헌정회장, 유가족 대표와 시민 등 200여명이 참석했다. 참석자들은 국민의례, 약사 보고, 추모 영상 상영, 추모사, 추모 공연에 이어 헌화 및 분향 순서로 고인을 기렸다. 행사가 끝난 뒤에는 국가유공자 제3묘역에 안장된 이 선생 묘역을 합동 참배했다.

전북 전주 출신으로, 보성전문학교 재학 시절 학병 거부 운동을 주도하며 항일 투쟁에 나섰던 소석 이철승 선생. [사진=국가보훈부 제공] 2026.02.27 gomsi@newspim.com

소석 이철승 선생(1922~2016)은 전북 전주 출신으로, 보성전문학교(현 고려대학교) 재학 시절 학병 거부 운동을 주도하며 항일 투쟁에 나섰다. 해방 후에는 전국학생총연맹(전국학련) 위원장으로 반탁 운동에 앞장섰고, 제3대 국회부터 제12대까지 7선 국회의원을 지내며 신민당 대표, 국회부의장을 역임했다. 정계 은퇴 후에도 서울평화상문화재단 이사장, 헌정회장 등을 맡아 활동하다 2016년 2월 27일 향년 94세로 별세했다.

권오을 국가보훈부 장관은 추모사에서 "이철승 선생께서는 일제강점기 학생 항일운동을 시작으로 해방 후 반탁·건국 운동과 함께 7선 국회의원으로서 한국 민주주의의 기틀을 세운 우리 현대사의 거목"이라며 "대화와 타협을 중시한 유연한 리더십은 갈등이 깊은 오늘날 우리 사회에 시사하는 바가 크다"고 평가했다. 권 장관은 이어 "서거 10주기를 맞아 선생의 나라사랑 정신이 미래세대까지 계승될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

