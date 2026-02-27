뉴욕증시 프리뷰, 美 증시 선물 하락…AI 불안·물가 경계에 기술주 압박, 나스닥 월간 최대 낙폭 우려

엔비디아 추가 약세에 나스닥 50일선 17거래일 연속 하회

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 27일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 미 주가지수 선물이 일제히 하락했다. 전날 S&P500이 약세로 마감한 데 이어, 투자자들이 1월 생산자물가지수(PPI) 발표를 앞두고 관망에 나서면서 매도세가 이어졌다. 인공지능(AI) 투자에 대한 불안과 관세 변수까지 겹치며 기술주 중심의 변동성이 확대되는 모습이다.

이날 미 동부시간 오전 8시 15분 기준 다우존스 산업평균지수 E-미니 선물은 369.00포인트(0.74%) 하락했고, S&P500 E-미니 선물은 0.56%, 나스닥100 E-미니 선물은 0.58% 각각 내렸다. 전날 현물시장에서는 S&P500이 0.5%, 나스닥 종합지수가 1.2% 하락했다. 나스닥은 50일 이동평균선을 17거래일 연속 하회하며 중기 추세 둔화 우려를 키웠다. 반면 다우지수는 17포인트 상승해 강보합으로 마감했다.

◆ 엔비디아 추가 약세에 나스닥 50일선 17거래일 연속 하회

특히 기술주가 흔들리고 있다. 전날 4분기 호실적을 내놓고도 5.5% 급락한 ▲엔비디아(NVDA)는 이날 개장 전 거래에서도 1% 가까이 하락하고 있다. 오픈AI와의 거래에 대한 의구심, AI 설비투자 대비 수익성 논란, 대형 클라우드 기업들의 과도한 자본지출 우려가 주가 부담 요인으로 지목된다.

인터랙티브 브로커스의 호세 토레스 수석 이코노미스트는 "AI 설비투자 수요는 견조하지만, 월가 전반의 분위기는 냉랭하다"며 "'매그니피센트 세븐(M7)' 전반에 성숙 우려가 확산되고 있다"고 했다.

개별 종목별로는 실적·가이던스 부진에 따른 충격이 이어졌다. ▲지스케일러(ZS)는 2분기 순손실 확대와 이연매출·청구액 부진으로 9% 넘게 급락했고, ▲인튜이트(INTU)는 3분기 이익 전망이 기대에 못 미치면서 3%대 하락했다. ▲코어위브(CRWV)는 가이던스 실망에 10% 넘게 떨어졌다. ▲AMD(AMD)와 ▲브로드컴(AVGO) 등 반도체주도 약세를 보였다.

반면 업종별로는 자금 이동이 감지된다. 금융·산업 등 경기민감 업종으로 일부 자금이 유입되는 흐름이다. 도널드 트럼프 대통령의 관세 정책과 미국·이란 관계를 둘러싼 긴장도 투자심리를 압박한다. 미 연방대법원이 지난해 부과된 관세 대부분을 무효화하자, 트럼프 대통령은 전 세계 대상 10% 임시 관세를 발표했고, 이는 이번 주부터 발효됐다.

◆ 관세 변수·물가 발표 앞두고 투자심리 위축

시장 참여자들은 개장 전 발표될 1월 생산자물가지수(PPI)를 주목하고 있다. 다우존스가 집계한 전망에 따르면 헤드라인과 근원 PPI 모두 전월 대비 0.3% 상승이 예상된다. 물가 지표는 연방준비제도(Fed)의 금리 경로에 대한 단서를 제공할 전망이다. 웰스파고 투자연구소의 사미어 사마나는 "불확실성 확대로 투자자들이 포지션 확대에 브레이크를 걸고 있다"면서도 "경제와 기업 실적이 결국 S&P500을 더 높은 수준으로 이끌 것"이라고 말했다.

2월 마지막 거래일을 맞아 월간 성적표에도 관심이 쏠린다. AI 혼란 우려로 기술주가 크게 흔들리며 나스닥은 2.5% 하락, 지난해 3월 이후 최악의 월간 성과를 기록할 가능성이 있다. S&P500은 0.4% 하락, 다우는 1.2% 상승이 예상된다. 미국 개인투자자협회(AAII) 설문에서도 향후 6개월 강세 응답 비율은 33.2%로 4주 연속 하락했다.

개별 기업 이슈도 시장을 흔들었다. ▲넷플릭스(NFLX)는 워너브라더스 디스커버리(WBD) 인수전에서 물러나자 7% 넘게 급등했다. ▲워너브라더스(WBD)는 1% 하락했고, 인수 경쟁에서 승리한 ▲파라마운트 스카이댄스(PSKY)는 7%대 상승했다.

결제업체 ▲블록(XYZ)은 전사적 AI 도입을 위해 4000명 이상 감원 계획을 발표하며 19% 가까이 급등했고, ▲델(DELL)은 AI 최적화 서버 매출이 2027 회계연도에 두 배로 늘 것이라는 전망과 주주환원 확대 방침에 15% 넘게 올랐다. 반면 ▲듀오링고(DUOL)는 1분기 및 2026년 예약 매출 전망이 기대에 못 미치며 25% 가까이 급락했다.

한편 미국 국채 수익률은 1월 PPI 발표를 앞둔 경계심 속에 일제히 하락했다. 10년물은 3.981%로 3.6bp(1bp=0.01%포인트)포인트 하락했고, 1년물은 3.493%로 2.8bp 내렸다. 2년물은 3.404%로 4.4bp 하락했다.

