강훈식 "부동산 정책, 공급·금융·세제 모든 수단 사용 가능"

"부동산, 투기 아닌 주거 목적으로 사는 것

李대통령 아파트 처분, 정부 정책 의지 반영"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 =강훈식 대통령 비서실장은 27일 "부동산은 투기나 돈을 벌 목적이 아닌, 주거의 목적으로 사는 것"이라며 이재명 정부의 부동산 정상화 기조를 분명하게 밝혔다.

강 실장은 이날 저녁 MBC 뉴스데스크에 출연해 이재명 정부의 궁극적 부동산 정책 목표를 묻자 이같이 답했다.

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 강훈식 대통령비서실장이 26일 인천국제공항 제1여객터미널에서 귀국 기자회견을 하고 있다. 2026.02.26 the13ook@newspim.com

강 실장은 "이를 위해 공급, 금융, 세제 등 모든 정책적 수단들이 다 사용 가능하다고 생각하고 있다"며 "(이것이) 저희가 생각하는 부동산 시장의 정상화"라고 설명했다.

이날 이 대통령이 부부 공동명의인 분당 아파트를 매물로 내놓은 것에 대해서는 "오래전부터 내놓을 계획을 세워뒀으나 현재 그 주택에 살고 있는 세입자와 조정 때문에 지연된 측면이 있다"고 설명했다.

강 실장은 "진작부터 준비하고 있던 계획"이라며 "부동산 정상화에 대한 정부 의지가 반영된 것"이라고 강조했다.

이 대통령이 분당 아파트를 매매한 자금으로 ETF(상장지수펀드)를 살 수 있다는 관측에 대해서는 "그럴 가능성이 있어 보인다"고 했다.

강 실장은 주식시장에 대해서는 "코리아 디스카운트 시대를 넘어 코리아 프리미엄 시대로 진입해야 할 시점"이라며 "무엇보다 주가조작 등으로 인한 부당이익에 대해서는 2배 이상의 과징금을 물리는 등 무관용 원칙으로 대응할 것"이라고 밝혔다.

행정통합 논의와 관련해 강 실장은 "가장 먼저 시작했던 대전·충남의 경우 안 하는 상황인 것 같다"며 "지역 성장의 기회를 버리는 것 같아 안타깝다"고 말했다.

