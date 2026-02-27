합수본, 국힘 당사·당원 관리업체 압색 진행 11시간만에 '빈손' 철수

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 신천지예수교증거장막성전(신천지) 신도의 집단 당원 가입 의혹과 관련해 국민의힘을 상대로 강제수사에 나선 합동수사본부(본부장 김태훈 대전고검장)가 11시간 만에 철수했다.

27일 법조계에 따르면 합수본은 이날 오전 9시쯤 서울 영등포구 여의도 국민의힘 당사에 수사관을 보내 압수수색을 진행했으나 오후 8시쯤 중단했다.

대검찰청. [사진=뉴스핌 DB]

박성훈 국민의힘 수석대변인은 이날 오후 8시쯤 서울 영등포구 국민의힘 당사에서 기자들과 만나 "지금까지 (합수본과 당직자들이) 대치하다 철수했다"고 밝혔다.

그는 "(합수본이) 전혀 가져간 게 없다"면서 "분명히 말씀드린다. 합수본은 국민의힘 중앙당사에서 아무런 소득 없이 철수했다"고 말했다.

합수본은 이날 국민의힘 당원 데이터를 관리하는 업체에 대한 압수수색도 진행했으나 역시 중단한 상태다.

합수본은 추후 압수수색을 재기할 예정이나, 아직 정확한 일시는 정해지지 않았다고 설명했다.

합수본은 신천지가 정치권에 영향력을 행사하기 위해 2002년 한나라당(현 국민의힘) 때부터 신도들을 당원으로 가입시켰다는 정황을 포착한 것으로 전해졌다.

