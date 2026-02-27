이인선 의원 "'TK특별법 보류' 이유 모두 해소...본회의 통과 촉구"

[대구=뉴스핌] 남효선 기자 = 국민의힘 이인선 국회의원이 "더불어민주당은 대구·경북 행정통합을 정치의 볼모로 삼지 말라"며 "'대구·경북 행정통합 특별법'을 조건 없이 상정하고 처리하라"고 촉구했다.

이 의원은 27일 자료를 내고 "대구·경북 행정통합특별법이 현재 국회 법제사법위원회에 계류되어 있다"며 "그동안 법안 보류의 이유로 거론되었던 사안들은 이미 모두 해소됐다. 조속한 법사위 의결을 거쳐 본회의 통과를 요구했다.

국민의힘 이인선 국회의원(대구광역시당위원장, 수성을)[사진=뉴스핌DB] 2026.02.27 nulcheon@newspim.com

이 의원은 "국민의힘 지도부는 대구·경북 통합에 대해 명확하고 일관되게 찬성 입장을 밝혔다"고 강조하고 "대구시의회는 오늘(27일) 성명서를 통해 '대구경북 행정통합을 적극 찬성한다'고 분명히 밝혔다"며 "그동안 법안 보류의 이유로 거론되었던 사안들은 이미 모두 해소됐다"고 덧붙였다.

그러면서 이 의원은 "법사위를 열지 않는다면 이는 명백한 정치적 지연이며, 특정 정당의 이해관계에 따라 국가적 과제를 붙잡아 두는 행위"라고 주장하고 "'대구·경북 행정통합 특별법을 조건없이 상정하고 처리하라"며 거듭 "추미애 법사위원장의 책임 있는 결정"을 촉구했다.

