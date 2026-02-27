뉴욕증시 개장 전 특징주...넷플릭스·블록·마라홀딩스↑ VS 지스케일러·로켓랩·코어위브↓

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 27일(현지시간) 미국 뉴욕증시 개장 전 프리마켓에서는 기업별 인수전, 구조조정, 4분기 실적 및 연간 가이던스 발표에 따라 종목별 주가가 크게 엇갈렸다.

미디어·클라우드·소프트웨어·소비재 업종 전반에서 '실적 호조'와 '가이던스 실망'이 교차하는 흐름을 보였다.

▷ 상승 종목

◆ 넷플릭스(NFLX) · 파라마운트 스카이댄스 · 워너 브라더스 디스커버리(WBD)

넷플릭스는 워너 자산 인수와 관련해 기존 입찰가를 올리지 않고 파라마운트의 새로운 제안에 맞서지 않기로 하면서 주가가 7% 이상 상승했다. 워너 브라더스 디스커버리는 약 1% 하락했으며, 파라마운트는 7% 넘게 급등했다.

◆ 블록(SQ)

결제업체 블록은 전체 인력의 절반에 해당하는 4000명 이상을 감원한다고 발표했다. 구조조정 소식에 시간외 거래에서 주가는 17% 급등했다.

◆ 델(DELL)

델은 4분기 호실적에 힘입어 주가가 12% 상승했다. 조정 주당순이익은 3.89달러로 LSEG 예상치(3.53달러)를 웃돌았다. 매출은 333억8000만달러로, 시장 전망치(317억3000만달러)를 상회했다.

◆ 오토데스크(ADSK)

오토데스크는 연간 매출 가이던스를 81억~81억7000만달러로 제시해 LSEG 예상치(79억7000만달러)를 웃돌았다. 4분기 매출과 이익도 모두 시장 기대를 상회하며 주가가 3% 상승했다.

◆ 마라 홀딩스(MARA)

디지털 자산 채굴업체 마라 홀딩스는 스타우드 캐피털 그룹과 일부 비트코인 채굴 시설을 인공지능 데이터센터로 전환·확장하는 계약을 체결했다고 밝혔다. 단기적으로 약 1기가와트 IT 용량을 확보하고, 향후 2.5기가와트 이상으로 확대할 계획이라는 발표에 주가는 16% 급등했다.

◆ 셀시우스 홀딩스(CELH)

셀시우스 홀딩스는 뱅크오브아메리카가 투자의견을 '언더퍼폼'에서 '매수'로 두 단계 상향 조정하면서 주가가 2% 가까이 상승했다. 북미 시장에서 2026년 진열 공간이 17% 확대될 것이라는 전망이 제시됐다.

▷ 하락 종목

◆ 달러트리(DLTR)

씨티가 투자의견을 '매수'에서 '중립'으로 하향 조정하면서 주가가 약 2% 하락했다. 씨티는 멀티프라이스 전략이 성과를 보이고 있다고 평가했지만, 2025년 4월 미국 정부의 대규모 관세 발표 이후 주가가 저점 대비 두 배 상승해 목표주가와의 격차가 3% 수준에 불과하다고 분석했다.

◆ 지스케일러(ZS)

클라우드 보안업체 지스케일러는 2분기 이연매출이 23억6000만달러로 스트리트어카운트 예상치(24억5000만달러)를 밑돌았다. 빌링스도 8억1980만달러로 예상치(8억9330만달러)에 못 미치며 주가가 9% 하락했다.

◆ 코어위브

코어위브는 4분기 조정 상각전영업이익(EBITA)은 8억9800만달러로 LSEG 예상치(9억2910만달러)를 하회했다. 1분기 매출 가이던스도 시장 기대에 못 미치며 주가가 12% 급락했다.

◆ 몬스터 베버리지(MNST)

몬스터 베버리지는 4분기 영업이익률이 29%로 스트리트 어카운트 예상치(29.8%)에 소폭 못 미치면서 주가가 1.5% 하락했다. 다만 조정 주당순이익 51센트, 매출 21억3000만달러로 시장 예상치는 웃돌았다.

◆ 로켓랩(RKLB)

로켓랩은 1분기 조정 EBITDA 손실을 2100만~2700만달러로 전망했다. 이는 팩트셋 예상 손실(1700만달러)보다 큰 규모로, 주가는 5% 하락했다.

◆ 인튜이트(INTU)

터보택스 제조업체 인튜이트는 3분기 조정 주당순이익 가이던스를 12.45~12.51달러로 제시해 팩트셋 예상치(12.97달러)를 밑돌았다. 연간 전망도 월가 기대에 못 미치며 주가가 2.9% 하락했다.

◆ 플러터 엔터테인먼트(FLUT)

온라인 스포츠 베팅 업체 플러터 엔터테인먼트는 4분기 조정 실적과 매출이 시장 기대에 못 미쳤다. 연간 매출 전망도 177억5000만~190억5000만달러로, FactSet 예상치(192억8000만달러)를 하회하며 주가가 12% 하락했다.

