"국민이 직접 물가 부담 줄인다"…정부, 12개 소비자단체와 민생품목 집중 점검

[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 정부가 체감물가 안정과 민생부담 경감을 위해 국민의 목소리를 직접 수렴하는 창구를 열었다.

재정경제부는 '민생물가 특별관리 관계장관 TF'를 중심으로 한국소비자단체협의회와 공동으로 '국민 제안창구'를 열었다고 27일 밝혔다.

장관급 물가관리 TF는 국민생활과 밀접한 민생품목을 집중 점검하고 개선방안을 마련하기 위해 구성됐다.

국민이 제안한 품목 및 의견은 한국소비자단체협의회가 현장조사와 원인분석, 구체화 작업 등 사전조사를 거쳐 TF에 전달한다. TF는 이를 바탕으로 문제점을 분석하고 실질적인 개선방안을 논의할 방침이다.

참여를 원하는 국민은 한국소비자단체협의회 및 소비자교육중앙회, 한국여성소비자연합, 한국YWCA연합회, 한국소비자연맹, 소비자시민모임, 한국소비자교육원, 한국YMCA전국연맹, 소비자공익네트워크, 녹색소비자연대, 한국부인회총본부, 대한어머니회중앙회, 미래소비자행동 등 12개 회원단체 홈페이지를 통해 의견을 제출할 수 있다.

[제공=재정경제부]

wideopen@newspim.com