뉴로메카, 성동구에 '휴머노이드 센터' 개소…로봇 전략 본격화

구윤철 경제부총리 현장 방문…피지컬 AI 기반 EIR·납땜로봇 시연 참관

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 뉴로메카가 서울 성동구 본사에 '휴머노이드 오픈 이노베이션 센터'를 개소했다고 27일 밝혔다.



휴머노이드 오픈 이노베이션 센터는 피지컬 AI 기반 휴머노이드 로봇 연구와 로봇 자동화 솔루션 고도화 거점으로, 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 이날 현장을 방문해 뉴로메카의 주요 제품 시연을 참관했다.



구 부총리는 별도 사전 학습 없이 물체를 인식·조작하는 제로샷 픽앤플레이스(Zero-shot Pick&Place) 기술이 적용된 휴머노이드 로봇 'EIR'을 비롯해 1mm 미만 오차로 정밀 작업을 수행하는 양팔 소형 납땜 로봇, 협동로봇 '인디(Indy)'를 활용한 알고리즘 기반 아트워크 '인디 아트(Indy Art)' 데모 등을 차례로 확인했다. 로봇 제어기·액추에이터 등 핵심 부품 내재화 연구 현장도 둘러봤다.

뉴로메카 휴머노이드 'EIR'를 참관 중인 구윤철 경제부총리. [사진=뉴로메카]

이어진 간담회에서 뉴로메카는 혁신제품 지원 조달 정책에 피지컬 AI와 로봇 산업의 특성을 반영하는 방안을 건의했다. 뉴로메카는 국내 유일의 협동로봇 혁신제품 등록 기업이다.

박종훈 뉴로메카 대표는 "이번 휴머노이드 오픈 이노베이션 센터 개소와 부총리 방문을 통해 뉴로메카가 보유한 피지컬 AI 기술의 공공시장 확산 가능성을 확인했다"며 "현장의 정책 건의가 반영된다면 국내 로봇 기업들이 공공 영역을 발판 삼아 글로벌 시장으로 뻗어 나가는 데 큰 동력이 될 것"이라고 밝혔다.

