대구시의회 "TK행정통합 한번도 반대한 적 없어"

27일 입장문, "TK행정통합 적극 찬성"

[대구·경북=뉴스핌] 남효선 김용락 기자 = '대구경북통합특별법안'의 졸속을 이유로 반대 성명을 발표해 국회 법사위로부터 해당 법안의 '보류' 결정을 자초했다는 지적을 받고 있는 대구시의회가 '대구경북행정통합 적극 찬성' 입장을 밝혔다.

대구시의회는 27일 입장문을 내고, "대구광역시의회는 지역 재도약을 위해 대구·경북 행정 통합의 대의에 전적으로 찬성하며, 지금까지 누구보다 앞장서 이를 지지해 왔다"며 "대구시의회는 대구경북 행정통합을 적극 찬성한다"고 밝혔다.

대구광역시의회 청사[사진=뉴스핌DB]2026.02.27 nulcheon@newspim.com

지난 23일 '졸속 추진 행정통합 단호히 반대한다'는 제목의 성명을 낸 지 5일 만이다.

대구시의회는 "대구시의회는 대구경북 행정통합을 한 번도 반대한 적이 없다"고 주장하고 "완성도를 높이고, 시·도민의 권익을 온전히 보전하기 위한 지방의회의 책임 있는 요구였을 뿐, 통합 자체에 대한 반대가 아님을 다시 한 번 명확히 밝힌다"며 지난 23일 발표한 성명의 배경을 설명했다.

앞서 대구시의회는 지난 23일 "권한없는 통합은 빈껍데기"라며 "지금 국회에서 추진되는 특별법은 다수의 핵심 특례가 삭제되거나 임의 규정으로 완화됐고, 권한이양은 충분히 담기지 않았다. 재원 마련방식도 명확한 계획이 없는 속 빈 발표에 불과하다"고 비판했다.

한편, 대구시의회 관계자는 이번 '대구경북 행정통합특별법'에 대한 입장문과 관련해 "대구시의회는 지난 2024년 이미 '대구경북 행정통합 동의안'에 대해 의결한 바 있다"며 "이번 입장문 발표 외에 임시회 소집 등 별도의 계획은 없다"고 밝혔다.

