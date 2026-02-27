서울시, 구로 개봉 등 7곳 SH 참여 모아타운 대상지 선정

25일 '공모사업 선정위원회' 개최

사업 전 과정 공공 밀착 지원 예정

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시는 구로구 개봉동, 송파구 잠실동 등 총 7곳을 서울주택도시개발공사(SH) 참여 모아타운 최종 대상지로 선정했다고 27일 밝혔다.

서울시는 지난 25일 'SH 참여 모아타운 선정위원회'를 열고 동작구 사당동 449, 송파구 잠실동 329, 양천구 신월동 480-1, 강남구 삼성동 84, 구로구 개봉동 20과 개봉2동 304·305 일대를 최종 대상지로 선정했다.

SH 참여 모아타운 선정 결과 [사진=서울시]

이번 공모는 15곳이 신청했다. 지난달 27일 기준으로 주민 동의율 요건을 충족한 14곳에 대해 관계 전문가로 구성된 선정위원회에서 주민 참여 의지, 건축규제 등 사업여건, 사업의 시급성, 사업의 효과성 등을 종합적으로 고려해서 7곳을 최종 선정했다.

공모 신청 대상지 중 지역주민 간 갈등요소가 크거나 법적으로 요구되는 진입도로 확보가 어려운 곳 등은 이번에 부득이 선정되지 못했다. 그러나 지속적인 관심을 갖고 지원방안을 모색할 계획이라고 서울시는 전했다.

이번에 선정된 모아타운 공공관리 대상지에 대해서는 SH가 직접 관리계획 수립 및 조합설립을 지원하고 조합설립 후 공동사업시행까지 전 과정에 참여하여 사업 실현성을 강화한다.

기존 주민제안방식에서 거쳐야 했던 '적정구역 사전자문' 절차를 생략(적정 동의율 이상 사업지)하고 즉시 관리계획 수립에 착수함으로써 사업 효율성을 높일 것으로 기대된다.

아울러 사업면적 확대(2만㎡ → 4만㎡), 용도지역 상향에 따른 임대주택 기부채납 비율 완화(50%→30%), 사업비 저리 융자지원 등 다양한 혜택을 제공받을 수 있다.

SH는 올해 상반기 내 관리계획 수립을 위한 업체 선정과 주민설명회를 개최하고 공공제안형 모델의 구체적인 추진방향을 주민들에게 안내할 예정이다.

모아타운 갈등방지 대책에 따라 심사 대상지 중 이번에 신규로 모아타운 대상지 신청한 구역은 '권리산정기준일'이 '공모 접수일'로 적용된다. 모아타운 내 도로는 토지거래허가구역으로 지정 예정이다.

최진석 서울시 주택실장은 "주택공급을 확대하기 위해 필요한 곳에는 공공지원을 총동원하고, 실수요자 보호를 위해 투기는 선제적으로 차단하겠다"며 "안정적인 주택 공급 파이프라인을 구축해 매년 1만 호 이상 모아주택 착공이 이어질 수 있도록 준비하고 있다"고 말했다.

