서울시, 구로 개봉 등 7곳 SH 참여 모아타운 대상지 선정

사업 전 과정 공공 밀착 지원 예정
[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시는 구로구 개봉동, 송파구 잠실동 등 총 7곳을 서울주택도시개발공사(SH) 참여 모아타운 최종 대상지로 선정했다고 27일 밝혔다.
서울시는 지난 25일 'SH 참여 모아타운 선정위원회'를 열고 동작구 사당동 449, 송파구 잠실동 329, 양천구 신월동 480-1, 강남구 삼성동 84, 구로구 개봉동 20과 개봉2동 304·305 일대를 최종 대상지로 선정했다.
이번 공모는 15곳이 신청했다. 지난달 27일 기준으로 주민 동의율 요건을 충족한 14곳에 대해 관계 전문가로 구성된 선정위원회에서 주민 참여 의지, 건축규제 등 사업여건, 사업의 시급성, 사업의 효과성 등을 종합적으로 고려해서 7곳을 최종 선정했다.
공모 신청 대상지 중 지역주민 간 갈등요소가 크거나 법적으로 요구되는 진입도로 확보가 어려운 곳 등은 이번에 부득이 선정되지 못했다. 그러나 지속적인 관심을 갖고 지원방안을 모색할 계획이라고 서울시는 전했다.
이번에 선정된 모아타운 공공관리 대상지에 대해서는 SH가 직접 관리계획 수립 및 조합설립을 지원하고 조합설립 후 공동사업시행까지 전 과정에 참여하여 사업 실현성을 강화한다.
기존 주민제안방식에서 거쳐야 했던 '적정구역 사전자문' 절차를 생략(적정 동의율 이상 사업지)하고 즉시 관리계획 수립에 착수함으로써 사업 효율성을 높일 것으로 기대된다.
아울러 사업면적 확대(2만㎡ → 4만㎡), 용도지역 상향에 따른 임대주택 기부채납 비율 완화(50%→30%), 사업비 저리 융자지원 등 다양한 혜택을 제공받을 수 있다.
SH는 올해 상반기 내 관리계획 수립을 위한 업체 선정과 주민설명회를 개최하고 공공제안형 모델의 구체적인 추진방향을 주민들에게 안내할 예정이다.
모아타운 갈등방지 대책에 따라 심사 대상지 중 이번에 신규로 모아타운 대상지 신청한 구역은 '권리산정기준일'이 '공모 접수일'로 적용된다. 모아타운 내 도로는 토지거래허가구역으로 지정 예정이다.
최진석 서울시 주택실장은 "주택공급을 확대하기 위해 필요한 곳에는 공공지원을 총동원하고, 실수요자 보호를 위해 투기는 선제적으로 차단하겠다"며 "안정적인 주택 공급 파이프라인을 구축해 매년 1만 호 이상 모아주택 착공이 이어질 수 있도록 준비하고 있다"고 말했다.
blue99@newspim.com