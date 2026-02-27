하나은행, 남동발전과 완도 해상풍력 발전단지 조성 협약

호남권 전략산업 전력 인프라 구축…지역 경제 활성화 견인

[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = 하나은행(은행장 이호성)은 지난 26일 한국남동발전(사장직무대행 조영혁)과 전라남도 완도군 금일읍 해상에 600MW(메가와트) 규모의 해상풍력단지를 조성하는 '완도금일해상풍력 발전사업'의 성공적인 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

[사진=하나은행] 협약식에 참석한 이병식 하나은행 IB그룹 부행장(사진 오른쪽)이 윤장현 한국남동발전 신성장본부장(사진 왼쪽)과 함께 협약서를 들고 기념촬영을 하고 있다.

국가 에너지 주권 강화를 위한 친환경 인프라 구축의 본격 실행을 위해 마련된 이번 협약은, 프로젝트파이낸싱(PF) 이전 단계부터 사업 구조와 리스크를 공동 검토한다. 양사는 개발부터 건설, 운영까지 전 단계에 걸쳐 협력 방안을 모색할 방침이다

특히 완도금일해상풍력 발전사업은 국내 최대 규모의 친환경 에너지 프로젝트로, 주요 인허가 절차가 상당 부분 진행돼 연내 착공을 앞둔 단계로 평가받는다. 이곳에서 생산된 전력은 국가 AI 데이터센터와 호남권 첨단전략산업 전력 인프라로 활용될 예정으로, 지역 경제 활성화에도 기여할 전망이다.

하나은행은 에너지 대전환 정책의 핵심인 해상풍력 사업의 성과 창출을 위해 민간 금융사가 기여할 수 있는 역할과 투자 참여 가능성을 종합 분석한다. 이를 통해 자금 조달 구조의 안정성과 사업 완성도를 한층 강화할 계획이다.

또한, 단순 자금 공급을 넘어 사업타당성 검토-구조설계-금융주선으로 이어지는 전 과정에 주도적으로 참여하는 생산적 금융 모델을 선도해 나갈 방침이다.

하나은행과 한국남동발전은 완도금일해상풍력 발전사업을 시작으로, 향후 재생에너지 및 친환경 인프라 사업 전반에 걸쳐 중장기적 상생 협력 관계를 구축하고, 지속적인 협업을 이어가기로 했다.

이병식 하나은행 IB그룹 부행장은 "이번 협약은 국가 에너지 대전환을 위한 최대 규모의 해상풍력 사업을 원활히 추진하고, 사업 전 과정을 함께 고민하는 생산적 금융의 출발점"이라고 강조했다.

이어 "앞으로도 풍력, 태양광 등 재생에너지를 비롯한 실물경제 분야에서 금융이 보다 주도적인 역할을 수행할 수 있도록 생산적 금융을 적극 추진해 나갈 것"이라고 밝혔다.

윤장현 한국남동발전 신성장본부장은 "완도금일해상풍력 발전사업을 시작으로 하나은행과의 협력을 재생에너지 전반으로 확대함으로써, 사업 추진의 안정성과 실행력을 높일 수 있을 것으로 기대한다"며, "공공과 금융이 함께 참여하는 협력 모델을 통해 에너지 대전환에 기여하겠다"고 밝혔다.

