우리은행, 대학생 홍보대사 '캠우리 7기' 활동 시작

[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = 우리은행(은행장 정진완)은 지난 26일 본점에서 대학생 홍보대사인 캠퍼스WOORI (캠우리) 7기 발대식을 개최했다.

[사진=우리은행] 우리은행 정진완 은행장(앞줄 왼쪽 5번째)과 대학생 홍보대사들이 '캠퍼스 WOORI 7기' 발대식에서 기념사진을 촬영 하고 있다.

'캠우리'는 우리은행이 매 반기 선발·운영하는 대학생 홍보대사 프로그램이다. 높은 경쟁률을 뚫고 선발된 '캠우리 7기'는 20대 고객 니즈 파악과 금융 아이디어 제안을 통해 은행과 소통하며 오는 7월까지 약 5개월간 활동할 계획이다.

홍보대사들은 ▲우리은행 브랜드 홍보 ▲20대 고객 대상 금융 서비스 아이디어 제안 ▲은행 주요 행사 참여 등 다양한 미션을 수행할 예정이다. 특히 이번 기수는 금융 현장을 경험할 수 있도록 관련 사업부서와 협업 프로그램을 확대해 실무 이해도를 높이는 기회가 제공된다.

우리은행은 활동 기간 동안 매월 소정의 활동비를 지원하며, 활동 종료 후 최우수 활동팀에게는 우리은행 해외점포 탐방 기회가 주어진다. 또한 우수 활동자에게는 입행 지원 시 서류전형 우대 혜택을 부여할 예정이다.

우리은행 개인영업전략부 김광연 부장은 "캠우리에서만 경험할 수 있는 특별한 활동들을 마련하기 위해 심혈을 기울이고 있다"며 "학생들이 우리은행을 대표한다는 자부심을 바탕으로 한층 더 성장할 수 있도록 프로그램 운영에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

