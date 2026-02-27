전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.28 (토)
KYD 디데이
산업 재계·경영

속보

더보기

'새만금·소방로봇' 정의선 회장 광폭 경영, 현대차그룹 위상 높였다

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

현대차그룹, 새만금에 AI·로봇·에너지 9조 투자
무인로봇 기증 현대차…李 "첨단기술 지원 감사"
K조선 캐나다 초계 잠수함 수주도 측면 지원
정의선 회장 "기업으로서 당연히 해야 할 일"

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 정의선 현대차그룹 회장의 새만금 투자와 함께 최근 잇따른 광폭 경영 행보가 업계에서 주목받고 있다. 국민과 소방관 생명을 지키는 '무인소방로봇' 기증부터 K조선의 캐나다 잠수함 수주 측면 지원에 이어 새만금 투자까지 산업 인프라와 공공 안전, 방산 수출 지원자로 현대차그룹의 위상을 높이고 있다는 평가다.

이재명 대통령은 27일 전북 군산 새만금컨벤션센터에서 열린 '새만금 로봇·수소·AI시티 투자 협약식' 참석에 앞서 현대자동차 첨단로봇 전시장을 방문, 정의선 회장을 만나 "국민의 생명과 안전을 지키는 현장에 첨단기술을 적극적으로 지원해 준 데 감사하다"고 말했다.

이재명 대통령이 27일 전북 군산 새만금컨벤션센터(GSCO)에서 열린 새만금 로봇·수소·인공지능(AI) 시티 투자협약식에서 정의선 현대자동차그룹 회장과 대화를 나누고 있다. [사진=KTV]

최근 정 회장이 소방청에 무인소방로봇을 기증한 것에 대한 감사 인사다. 정 회장은 지난 24일 소방청과의 무인소방로봇 기증 행사에 직접 참석해 '생명을 구하는' 무인소방로봇의 의미를 강조한 바 있다.

정 회장은 "소방관분들을 위해서 자동차 회사로서 우리가 제조업 기계를 만드는 회사로서 할 수 있는 건 다 해야 되겠다고 생각했다"면서 "4대로 시작해서 성능 개량해 100대 정도 전국에 투입시켜서 소방관분들이 좀 안심하고 일하실 수 있도록 하는 게 저희 목표"라고 했다. 업계에선 '사람을 살리는 기술'이라는 현대차그룹의 사회공헌(CSR) 가치와 로봇사업·피지컬 인공지능(AI) 사업 전략이 잘 접목된 정 회장의 상징적 프로젝트라는 평가가 나왔다.

[남양주=뉴스핌] 김현우 기자 = 정의선 현대차그룹 회장과 김승룡 소방청장 직무대행이 24일 오후 경기도 남양주 수도권119특수구조대에서 열린 현대자동차그룹-소방청 무인소방로봇 기증식에서 기념촬영을 하고 있다. 2026.02.24 khwphoto@newspim.com

정 회장은 이날 '새만금 대규모 투자'라는 또 하나의 현대차그룹 프로젝트를 발표했다. 전북 새만금 지역에 올해부터 9조원을 투입해 인류의 삶을 근본적으로 변화시키는 로봇·수소·AI 및 에너지 설루션 중심 기업으로의 도약을 위한 국내 혁신성장거점 설립에 나선다는 계획이다. 2030년까지 국내에 125조원 규모의 대규모 투자를 진행하겠다는 계획과 맞물린 행보로 새만금에는 현대차그룹의 핵심 사업인 완성차와 로봇, 소프트웨어 중심 차량(SDV) 등 그룹의 핵심 생산 시기가 구축될 예정이다. 정 회장의 결단이 만들어낸 결과다.

이 대통령은 현대차그룹이 새만금에 9조원 투자를 결정한 데 대해 "국가와 국민이 함께 키워낸 현대차그룹이 새만금에 대대적 투자를 시작한다. 정주영 회장님께서도 자랑스러워하실 것"이라고 전했다. 그러면서 "현대자동차그룹의 이번 투자는 대한민국의 인공지능, 로봇 산업의 글로벌 경쟁력을 확보할 뿐 아니라 호남권 전체의 경제 지도를 완전히 바꿔놓을 것으로 기대된다"면서 "큰 결단을 내려주신 정의선 회장님을 비롯한 현대차그룹에 다시 감사 드린다"고 강조했다.

이재명 대통령이 27일 전북 군산 새만금컨벤션센터(GSCO)에서 열린 '새만금 로봇·수소·인공지능(AI) 시티 투자협약식'에 참석해 투자양해각서 체결식을 축하하고 있다. 이 대통령의 오른쪽이 정의선 현대자동차그룹 회장. [사진=KTV]

정 회장의 광폭 경영 행보는 지역 뿐 아니라 국경도 뛰어넘고 있다. 앞서 현대차는 K조선의 캐나다 잠수함 사업 최종 수주를 위해 측면 지원에 나선 상태다. 현대차는 캐나다 현지에 수소연료전지 인프라를 건설하는 방안을 제안한 것으로 전해졌다. 앞서 정 회장은 캐나다 잠수함 프로젝트 수주를 지원하기 위해 지난달 정부·재계 특사단의 일원으로 합류해 캐나다를 방문한 바 있다.

재계 관계자는 "현대차그룹의 핵심 기술을 산업 인프라와 공공 안전, 방산 외교 패키지로 확장했다"고 평가했다. 정 회장은 이 대통령의 감사 인사에 "기업으로서 당연히 해야 할 일"이라며 몸을 낮췄다.

y2kid@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'모텔 연쇄 살인' 피의자 신상공개 검토 [서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 검찰이 '강북 모텔 연쇄 살인 사건' 피의자인 20대 여성 김모 씨에 대한 신상공개 여부를 검토 중이다. 26일 검찰 따르면 서울북부지검은 김씨 신상 공개 여부를 논의하기 위해 신상정보공개심의위원회 개최를 검토하고 있다. [서울=뉴스핌] 최상수 기자 = 서울북부지검 검찰은 2024년 1월 시행된 중대범죄신상공개법에 따라 강력범죄 등 특정중대범죄 혐의가 있는 피의자를 신상정보공개심의위원회에 회부해 신상 공개 여부를 결정할 수 있다. 피해자 유족도 김씨 신상 정보 공개를 요구하고 있다. 김씨 범행으로 숨진 두 번째 피해자 A씨 유족 법률대리인인 남언호 변호사는 이날 보도자료를 통해 "(김씨 범행은) 우리 사회가 경험한 가장 냉혹하고 계획적인 연쇄 범죄 중 하나"라며 "그럼에도 경찰이 신상 공개를 하지 않겠다는 내부 방침을 정한 사실을 납득할 수 없다"고 강조했다.  이에 앞서 서울 강북경찰서는 지난 19일 오전 살인과 마약류 관리법 위반 혐의로 김씨를 서울북부지검에 구속 송치했다. 김씨는 지난해 12월 중순부터 이달 9일까지 20대 남성 3명에게 벤조디아제핀계 약물이 든 음료를 건네 2명을 숨지게 하고 1명이 의식을 잃게 한 혐의를 받는다. 김씨는 경찰 조사에서 병원에서 처방받은 약물을 숙취해소제에 타서 들고 다녔다고 진술했다. 또 남성들에게는 모텔 등에서 의견이 충돌해 이를 건넸다고 주장했다. 그러나 경찰은 김씨가 첫 범행 이후 약물 양을 늘렸다고 진술한 점, 휴대전화 포렌식 자료 등을 볼 때 사망 가능성을 충분히 인지했던 것으로 판단하고 상해치사가 아닌 살인죄를 적용해 검찰에 송치했다. 다만 경찰은 이번 사건이 신상공개 요건을 충족하지 않는다고 판단해 김씨 신상을 비공개했다.  한편 경찰은 지난달 24일 김씨가 다른 남성에게 약물이 든 음료를 건네 의식을 잃게 한 정황을 추가로 확인하고 조사하고 있다. calebcao@newspim.com 2026-02-26 17:38
사진
이부진, 아들 서울대 입학식 참석 [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 이부진 호텔신라 사장이 26일 서울 관악구 서울대학교에서 열린 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하했다. 이 사장은 이날 모친인 홍라희 리움미술관 명예관장과 함께 서울대를 찾아 임군의 입학을 기념해 사진을 찍기도 했다.  [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하하고 있다.  khwphoto@newspim.com 임군은 최근 서울 휘문고등학교를 졸업하고 2026학년도 수시모집 전형으로 서울대 경제학부에 합격했다. 고교 시절 내신 성적이 상위권이었으며 대학수학능력시험에서도 한 문제만 틀린 것으로 알려졌다. 서울대 26학번이 된 임군은 외삼촌인 이재용 삼성전자 회장(서울대 동양사학과 87학번)의 후배가 됐다. 이날 입학식 현장에서 이 사장의 패션도 눈길을 끌었다. 이 사장은 크림색 계열의 디올 재킷에 에르메스 버킨백을 매치한 차분한 차림으로 참석했다. 단정한 헤어스타일과 절제된 스타일링으로 재계 인사다운 단아한 이미지를 보였다는 평가가 나왔다. [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현 군의 입학을 축하하고 있다. khwphoto@newspim.com nrd@newspim.com 2026-02-26 16:27

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동