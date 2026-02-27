농식품부 "농협 개혁안, 내달 중 법안 발의 추진"

4차 전체회의 개최…세부 개혁안 논의 마무리

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 정부가 다음 달 농협 개혁의 방향을 담은 법안 발의를 추진한다.

농림축산식품부는 27일 서울 여의도 농업정책보험금융원에서 '농협 개혁 추진단' 4차 전체회의를 개최했다고 밝혔다.

이날 회의는 그간 분과(내부통제반, 선거제도반) 및 전체회의를 통해 검토된 세부 개혁과제 주요 내용을 정리하고, 신속한 처리가 필요한 과제에 대한 입법작업을 위해 추가 의견수렴 등을 논의했다.

김종구 농림축산식품부 차관(왼쪽에서 두 번째)이 20일 서울 여의도 농업정책보험금융원에서 '농협 개혁 추진단' 3차 전체회의를 개최하고 있다. [사진=농림축산식품부] 2026.02.20 plum@newspim.com

특히 조합·중앙회의 감사 독립성 제고를 위한 조직·인력 개선방안, 자금·인사 등 운영상 투명성 확보 절차 마련 등을 집중 논의했다.

이 밖에도 금품선거 방지 강화 및 정책선거로의 전환을 위한 방안에 대한 추가 의견 수렴 및 심층 검토를 진행했다.

원승연 단장은 "지난 회의를 통해 주요 개혁과제의 윤곽이 정리됐으며, 이번 회의를 통해 실질적인 법안 검토를 마무리해 실행가능한 제도개선안을 확정하겠다"고 밝혔다.

김종구 농식품부 차관은 "추진단에서 논의된 과제에 대해 국회·관계부처 등 의견 수렴을 통해 신속한 개선이 필요한 입법 과제에 대한 법안 작업을 차질 없이 추진해 나가겠다"고 말했다.

