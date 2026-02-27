[인사] 농림축산식품부

◇ 국장급 승진
▲농림축산검역본부 동물질병관리부장 정승교
◇ 과장급 인사 교류
▲식품의약품안전처 김홍태 ▲유통소비정책관실 농축산위생품질팀장 오재준
◇ 과장급 임기 연장
▲농림축산검역본부 동식물위생연구부 해외전염병과장 강해은
◇ 과장급 전보
▲방역정책국 조류인플루엔자방역과장 황성철
◇ 과장급 직위 승진
▲농업정책관실 청년농육성정책팀장 박혜민 ▲농림축산검역본부 식물검역부 위험관리과장 김광회
