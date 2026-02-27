'똘똘한 한 채' 더 낮게 내놨다…李대통령표 부동산·주식정책 탄력 받나

전체기사 최신뉴스 GAM
"부동산 정상화 의지 보여주겠다"
24년 실거주 아파트, 매물로 내놔
부동산 매매 자금으로 금융 투자
초고가 주택 보유자에 경고하기도

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 김혜경 여사와 공동명의로 보유하고 있는 경기도 성남시 분당구 아파트를 평균 시세보다 낮은 가격으로 부동산 매물로 내놨다.

'똘똘한 한 채'를 직접 매물로 내놓으며 부동산 시장 정상화에 대한 강한 의지를 보여주는 동시에 정책적 드라이브를 걸겠다는 것으로 보인다. 

특히 이 대통령이 그간 부동산 투기를 잡고 자본 시장 등 생산적 금융으로 투자를 늘리겠다고 강조해 온 만큼 부동산 시장 정책과 자본시장 정책이 더욱 탄력받을 것으로 예상된다.

이재명 대통령이 26일 청와대에서 25차 수석보좌관회의를 주재하고 있다. [사진=청와대]

강유정 청와대 대변인은 27일 오후 "이 대통령이 김 여사와 공동명의로 보유하고 있는 경기도 성남시 분당구의 아파트를 오늘 부동산에 매물로 내놨다"고 전격 발표했다.

강 대변인은 "거주 목적의 1주택 소유자였지만 부동산 시장 정상화의 의지를 국민께 몸소 보여주겠다는 의도로 풀이된다"며 "현재 해당 아파트는 전년 실거래가와 현재 시세보다 저렴하게 매물로 내놨다"고 밝혔다.

청와대 관계자는 "집을 갖고 있는 게 더 손해라고 생각해서 매물로 내놓은 것 같다"며 "지금 집을 팔고 그 돈으로 상장지수펀드(ETF) 투자나 금융 투자를 하는 것이 경제적으로 훨씬 이득이라고 생각한 것으로 보인다"고 해석했다.

사실 이 대통령은 그간 주변의 참모들에게는 분당의 아파트를 팔아야겠다고 수차례 이야기 했다고 한다. 지금 집을 매매하고 그 돈으로 금융 투자를 한 다음, 부동산 시장이 정상화 돼서 가격이 떨어졌을 때 다시 사는 게 훨씬 이득이라 생각하는 것 같다는 게 주변 참모들의 생각이다.

청와대 관계자는 "이 대통령은 지금이 가격 고점일 가능성이 크다고 보고 집을 내놓기로 한 것으로 보인다"며 "계속 갖고 있으면 손해라고 판단한 것"이라고 설명했다.

실제로 이 대통령은 다주택자는 물론이고 투자나 투기용 1주택자들에게도 부동산 매각이 보유보다 유리할 것이라고 경고한 바 있다. 

이재명 대통령이 19일 오후 청와대 여민관에서 24차 수석보좌관회의를 주재하고 있다. [사진=청와대]

이 대통령은 지난 26일 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 "초고가 주택은 선진국 수도 수준의 상응하는 부담과 규제를 안게 될 것"이라며 "각종 규제와 부담은 실주거용 1주택을 기본으로 주거 여부와 주택 수, 주택 가격 수준, 규제 내역, 지역 특성에 따라 세밀하게 가중치를 줄 것"이라고 설명했다.

이 대통령은 "통상적 주거는 적극 보호하되 주택을 이용한 투자·투기는 철저히 봉쇄되도록 설계하겠다"고도 강조했다. 

같은 날 이 대통령은 청와대 수석보좌관회의를 주재하며 "한때 불가능해 보였던 자본시장 정상화가 현실이 되는 것처럼 망국적 부동산 공화국 해체도 결코 넘지 못할 벽은 아니다"이라고 거듭 강조했다.

이 대통령은 "실제로 서울에서 상당폭의 집값 하락이 나타나고 있다"며 "주택 매물은 눈에 띄게 증가하고 전세값 상승률도 둔화 중"이라고 말했다. 

이 대통령은 "이제는 거스를 수 없는 대세, 생산적 금융으로의 자본 대전환을 한층 더 가속해야 한다"며 "비정상인 부동산 시장을 정상화하고 국민 삶의 실질적 개선을 위한 모두의 경제로 나아가야 한다"고 말했다.

이 대통령은 1998년 3억6000만원 상당에 매입한 경기도 성남시 분당구 양지마을 1단지 금호아파트 1채를 보유 중이다. 2022년 인천 계양을 국회의원 보궐선거에 출마하며 인천으로 이사하기 전까지 24년간 실거주했다.

당시 이사를 하면서 분당 아파트를 매물로 내놨지만 금리 인상 등으로 부동산 시장이 위축되면서 매매가 성사되지 않아 아직 보유 중이다.

해당 단지는 2024년 11월, 1기 신도시(분당) 재건축 선도지구로 지정됐다. 재건축 절차가 진행됨에 따라 지난해 29억5000만원 상당에 거래되는 등 가격 상승세를 보이고 있다. 현재 시세는 30~33억 원 선에 형성돼 있다.

pcjay@newspim.com

사진
'모텔 연쇄 살인' 피의자 신상공개 검토 [서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 검찰이 '강북 모텔 연쇄 살인 사건' 피의자인 20대 여성 김모 씨에 대한 신상공개 여부를 검토 중이다. 26일 검찰 따르면 서울북부지검은 김씨 신상 공개 여부를 논의하기 위해 신상정보공개심의위원회 개최를 검토하고 있다. [서울=뉴스핌] 최상수 기자 = 서울북부지검 검찰은 2024년 1월 시행된 중대범죄신상공개법에 따라 강력범죄 등 특정중대범죄 혐의가 있는 피의자를 신상정보공개심의위원회에 회부해 신상 공개 여부를 결정할 수 있다. 피해자 유족도 김씨 신상 정보 공개를 요구하고 있다. 김씨 범행으로 숨진 두 번째 피해자 A씨 유족 법률대리인인 남언호 변호사는 이날 보도자료를 통해 "(김씨 범행은) 우리 사회가 경험한 가장 냉혹하고 계획적인 연쇄 범죄 중 하나"라며 "그럼에도 경찰이 신상 공개를 하지 않겠다는 내부 방침을 정한 사실을 납득할 수 없다"고 강조했다.  이에 앞서 서울 강북경찰서는 지난 19일 오전 살인과 마약류 관리법 위반 혐의로 김씨를 서울북부지검에 구속 송치했다. 김씨는 지난해 12월 중순부터 이달 9일까지 20대 남성 3명에게 벤조디아제핀계 약물이 든 음료를 건네 2명을 숨지게 하고 1명이 의식을 잃게 한 혐의를 받는다. 김씨는 경찰 조사에서 병원에서 처방받은 약물을 숙취해소제에 타서 들고 다녔다고 진술했다. 또 남성들에게는 모텔 등에서 의견이 충돌해 이를 건넸다고 주장했다. 그러나 경찰은 김씨가 첫 범행 이후 약물 양을 늘렸다고 진술한 점, 휴대전화 포렌식 자료 등을 볼 때 사망 가능성을 충분히 인지했던 것으로 판단하고 상해치사가 아닌 살인죄를 적용해 검찰에 송치했다. 다만 경찰은 이번 사건이 신상공개 요건을 충족하지 않는다고 판단해 김씨 신상을 비공개했다.  한편 경찰은 지난달 24일 김씨가 다른 남성에게 약물이 든 음료를 건네 의식을 잃게 한 정황을 추가로 확인하고 조사하고 있다. calebcao@newspim.com 2026-02-26 17:38
사진
이부진, 아들 서울대 입학식 참석 [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 이부진 호텔신라 사장이 26일 서울 관악구 서울대학교에서 열린 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하했다. 이 사장은 이날 모친인 홍라희 리움미술관 명예관장과 함께 서울대를 찾아 임군의 입학을 기념해 사진을 찍기도 했다.  [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하하고 있다.  khwphoto@newspim.com 임군은 최근 서울 휘문고등학교를 졸업하고 2026학년도 수시모집 전형으로 서울대 경제학부에 합격했다. 고교 시절 내신 성적이 상위권이었으며 대학수학능력시험에서도 한 문제만 틀린 것으로 알려졌다. 서울대 26학번이 된 임군은 외삼촌인 이재용 삼성전자 회장(서울대 동양사학과 87학번)의 후배가 됐다. 이날 입학식 현장에서 이 사장의 패션도 눈길을 끌었다. 이 사장은 크림색 계열의 디올 재킷에 에르메스 버킨백을 매치한 차분한 차림으로 참석했다. 단정한 헤어스타일과 절제된 스타일링으로 재계 인사다운 단아한 이미지를 보였다는 평가가 나왔다. [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현 군의 입학을 축하하고 있다. khwphoto@newspim.com nrd@newspim.com 2026-02-26 16:27

