인터로조 '클라렌', 컬러렌즈 부문 최고브랜드 대상 수상

60여개국 공급…실리콘 하이드로겔 기술 내재화

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 인터로조는 27일 자사 콘택트렌즈 브랜드 '클라렌(Clalen)'이 '2026 소비자선정 최고의 브랜드 대상' 컬러·뷰티 콘택트렌즈 부문 대상을 받았다고 밝혔다.

이번 시상식은 중앙일보와 포브스코리아가 주최하고 산업통상자원부·과학기술정보통신부·JTBC가 후원했다. 소비자 직접 투표 결과와 전문가 평가를 종합해 수상 브랜드를 선정하며, 올해로 15회째다. 시상식은 서울 더 플라자호텔에서 열렸다.

인터로조는 지난 2000년 설립 이후 미국 식품의약국(FDA)·유럽 의료기기 규정(CE)·국제표준화기구(ISO) 인증을 확보했다. 현재 60여개국 140여개 파트너사에 제품을 공급하고 있다. 정밀 금형 기술과 광학 설계, 피코프린팅 공법을 결합해 프리미엄 컬러렌즈 시장을 확대하고 있다.

[사진=인터로조]

클라렌은 실리콘 하이드로겔 컬러렌즈를 자체 설계·생산한다. 실리콘 하이드로겔 컬러렌즈는 높은 산소전달률과 공정 안정성을 동시에 요구하는 분야로, 글로벌 시장에서도 진입장벽이 높은 영역이다.

노시철 인터로조 대표는 "실리콘 하이드로겔 컬러렌즈 선택 시 디자인뿐 아니라 산소전달률 수치를 확인하는 것이 중요하다"며 "정확한 정보 제공은 브랜드의 책임이자 기본"이라고 말했다.

