BNK금융, 동남권 혁신기업 성장 지원 위해 정책기관 협력

한국벤처투자·기술보증기금과 업무 협약

투자·보증·금융 연계로 지역 벤처 자금 선순환 구조 마련

[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = BNK금융그룹 계열사인 BNK부산은행과 BNK경남은행은 27일 부산은행 본점에서 한국벤처투자, 기술보증기금과 함께 동남권 혁신기업 성장 기반 조성을 위한 업무협약을 체결했다.

[사진=뉴스핌]

이날 협약식에는 중소벤처기업부 한성숙 장관을 비롯해 BNK금융그룹 빈대인 회장, 한국벤처투자 이대희 대표, 기술보증기금 박주선 전무 등 주요 기관 관계자들이 참석해 동남권 벤처 생태계 활성화를 위한 협력 방향을 공유했다.

이번 협약은 단순 자금 지원을 넘어 '투자–보증–대출'을 연계해 기업 성장 단계별로 필요한 자금을 적시에 공급하는 체계 구축에 초점을 뒀다. 이를 통해 투자 이후 자금 단절을 완화하고, 기업이 기술 개발과 시장 확장에 집중할 수 있는 금융 환경을 조성하고자 한다.

그동안 지역 벤처기업은 초기 투자 이후 후속 투자와 운영자금 확보에 어려움을 겪어왔으나, 이번 협력으로 성장 과정의 자금 공백을 줄이고 안정적인 사업 확장을 지원할 수 있을 것으로 기대된다.

참여 기관들은 투자연계 보증·대출과 매출채권 조기 회수 프로그램 등 금융 지원을 확대하고, 공동 투자설명회를 통해 투자 유치 기회를 넓힐 예정이다. 또한 유망 기업 발굴부터 투자, 보증, 금융 지원까지 협력 체계로 기업 성장 전 주기를 지원할 계획이다.

아울러 모태펀드 출자와 외국(법)인 투자 지원 등 동남권 벤처펀드 조성 및 운용 분야에서도 협력을 강화해 지역 중심의 투자 생태계 조성에 나설 계획이다. 이를 통해 지역 내 자본 선순환 구조를 강화하고, 동남권 혁신기업의 경쟁력 제고와 산업 성장·일자리 창출에 기여할 것으로 기대된다.

BNK금융그룹 관계자는 "지역 혁신기업의 지속적인 성장을 위해서는 투자와 금융이 유기적으로 연결된 지원 체계가 중요하다"며 "정부의 생산적 금융 정책 방향에 맞춰 동남권 산업과 기업 성장을 뒷받침하는 금융 역할을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다

