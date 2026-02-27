철강협회, 친환경 금속소재 인재양성 성과 공유…산학 협력 강화

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한국철강협회는 지난 26일 포항 라한호텔에서 '친환경 금속소재산업 전문인력양성사업 총괄 성과교류회(이하 성과교류회)'를 개최했다고 27일 밝혔다.

26일 포항 라한호텔에서 열린 '친환경 금속소재산업 전문인력양성사업 총괄 성과교류회'에 참석한 참석자들이 기념촬영하고 있다. [사진=한국철강협회]

산업통상부가 지원하고 한국철강협회가 주관한 이번 행사는 철강·금속산업의 미래를 이끌어갈 저탄소 공정기술과 친환경 제품 개발 전문 인력들의 연구 성과를 공유하기 위해 마련됐다.

이날 성과교류회에는 7개 사업 참여대학에서 우수 '산학협력 프로젝트 연구'수행자로 선정된 13명의 사업 참여 대학원생과 포스코, 현대제철, 동국제강, 세아제강, 고려제강 등 포항 소재 주요 철강기업 소속 전문가가 평가위원으로 참석했다.

각 사업 참여대학을 대표하는 대학원생들은 수소환원제철, 친환경 신소재 개발, 공정 최적화 등 철강업계 핵심 이슈를 다룬 산학프로젝트 성과 발표를 진행했으며, 기업 평가위원들은 해당 산학프로젝트의 계획 적정성·운영과정·연구성과 및 파급력을 기준으로 심도 있는 평가 피드백을 제공했다.

기업 평가위원들의 성과평가 결과, '폐플라스틱 기반 친환경 가탄재를 활용한 슬래그 포밍 특성 및 기공 분석'을 주제로 발표한 영남대학교 안효주 학생(석사과정)이 탁월한 성과를 인정받아 사업 최우수 참여 학생으로 선정돼 최우수상(한국철강협회장상)을 수상했다.

영남대 안효주 학생은 "이번 사업을 통해 단순한 이론 위주 학습을 넘어 실제 산업 현장에 적용할 수 있는 프로젝트를 수행할 수 있었다"며 "특히 오늘 기업 현직자들께서 주신 피드백 덕분에 앞으로의 연구 방향성을 확립할 수 있었고, 연구자로 성장하는 데 큰 디딤돌이 됐다"고 소감을 밝혔다.

성과평가 이후 진행된 전체 참석자 만찬 간담회에서는 앞선 순서에서 평가위원이었던 기업체 소속 전문가가 멘토가 되고, 참여 대학원생이 멘티가 되어 한 테이블에서 함께 식사를 하는 가운데 상호 연구 분야와 공통 관심사를 바탕으로 자연스레 현장 전문지식 공유와 진로 조언이 이뤄졌다.

협회 관계자는"친환경 금속소재산업 전문인력양성사업은 우리 철강산업의 초격차 경쟁력을 이끌어갈 실무형 핵심 융합 인재를 육성하여 업계에 안정적으로 공급하는 매우 중요한 의미를 가지는 기반 사업"이라며 "산학 교류의 장을 지속적으로 넓혀 우수한 예비 전문인재들이 철강 실무 현장에 원활하게 진출할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다

chanw@newspim.com