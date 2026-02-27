[르포] 'SKT S26 마켓' 팝업스토어 가보니…"갤럭시 S26 제철이네"

'SKT S26 마켓', 갤S26 시리즈 '마켓' 콘셉트로 구성

MZ 대상으로 '제철 코어' 콘셉트…체험형으로 경험 강조

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 =SKT가 27일 T 팩토리 성수서 'SKT S26 마켓' 팝업스토어 사전 체험 행사를 진행했다. 이번 갤럭시 S26 시리즈 프로모션은 단순한 가격 경쟁을 벗어나 소비자가 좋아하는 트렌드를 반영한 '경험 콘텐츠'를 제공하는 '제철형 마케팅'을 선보여 눈길을 끌었다. 방문객은 '마켓' 컨셉으로 꾸며진 팝업스토어를 방문해 SKT의 다양한 사전예약 혜택을 누릴 수 있다. 또한, 갤럭시 S26 시리즈의 모든 모델과 색상을 살펴보고 업그레이드된 AI 기능을 체험할 수 있다.

이날 찾은 T팩토리 성수는 갤럭시 S26 출시를 기념해 마켓 콘셉트의 'S26 마켓'으로 꾸며져 있는, 경험 콘텐츠를 제공하는 체험형 매장 그 자체였다.

SKT가 27일 T 팩토리 갤럭시 S26 팝업스토어를 오픈했다. [사진=송은정 기자]

입구에 들어서자 쇼핑 카트가 등장했다. 이후 퍼즐 미션지가 주어지고 방문객들은 이를 완성하기 위해 매장 곳곳을 탐험하듯 이동한다. 체험존에서는 갤럭시 S26 울트라의 핵심 기능인 '프라이버시 디스플레이'를 비롯해 포토 어시스트 등 각종 AI 기능을 직접 사용해 볼 수 있다. 갤럭시 S26 울트라 외에도 모든 종류와 색상을 체험해 볼 수 있다.

이번 팝업은 최근 MZ 세대 사이에서 확산 중인 '제철 코어' 트렌드에 주목했다. 계절마다 가장 주목받는 음식·행사·공간을 찾아 소비하는 경향을 반영해 사전예약 고객에게 '신선한 제철 혜택'을 제공한다는 콘셉트다.

실제로 성수동은 젊은 층이 많은 상권인 만큼 주 타겟팅 고객이 MZ세대로, 20대 여성이 주로 방문한다. 팝업스토어에서는 MZ 고객들에게 체험형으로 차별화된 경험을 제공하겠다는 SKT의 의지가 확실히 드러났다.

매장 1층은 '신선체험존', '갓생 청과', '펀-피쉬마켓', '푸릇트럭' 등 구역으로 구성됐다. 방문객은 쇼핑하듯 공간을 이동하며 사전예약 혜택을 확인하고 현장 이벤트에 참여할 수 있다.

갓생청과 구역에는 갤럭시 S26 시리즈 단말이 배치돼 있고, 방문객은 포토 어시스트 등 신규 AI 기능을 직접 실행해 볼 수 있다. 신선체험존에서는 S26 전 기종과 색상을 비교 체험할 수 있다.

2층에서는 갤럭시S26 단말 약 10대를 추가로 체험할 수 있다. 또한 A.X LLM이 적용된 '인생네컷' 촬영존이 운영된다. 촬영 전 표정을 분석해 조명 톤을 바꾸는 방식으로, 단말 AI 기능과 브랜드 기술을 동시에 노출한다.

지하 1층에는 SKT의 AI 기술 체험과 T우주패스 등 구독 혜택 체험 공간이 마련돼 있다. 특히 SKT의 Vision AI 기술을 활용한 'AI Touch Light'가 마련됐다. 손 모양을 인식해 별자리 형태의 그래픽을 미디어월에 구현하는 체험이다.

T 팩토리 성수 'SKT S26 마켓' 팝업스토어 [사진=송은정 기자]

T 팩토리 팝업스토어 방문객을 위한 다양한 선물 증정 이벤트도 준비됐다. 팝업스토어 현장에서 T 다이렉트샵의 사전예약을 바로 하는 고객을 대상으로 매일 50명 선착순으로 사전예약 시 사용 가능한 10만원 할인 쿠폰과 'SKT 제철마켓' 한정판 장바구니를 증정한다.



갤럭시 S26의 '26' 숫자를 활용, 팝업스토어 운영 기간 동안 매일 26번째, 62번째 방문객에게 특별한 선물을 증정한다. 26번째 방문객에게는 10만원 상당 케이스티파이 상품권을, 62번째 방문객과 N26번, N62번째 방문객에게는 성수동의 로컬 카페 맛집 이용권을 제공한다.

SKT는 20대들이 소통할 수 있는 공간이 부족하다고 생각돼 팝업스토어를 오픈하게 됐다고 설명했다. SKT 관계자는 "요즘 MZ세대에게 핫한 여러 가지 소재들을 사전 예약 혜택으로 제공하고 있는 만큼 S26의 제철을 맞은 혜택을 어떻게 깊게 표현을 할 수 있을지 많은 고민을 해 공간을 만들게 됐다"고 설명했다.

이어 "'SKT S26 마켓' 팝업스토어 또한 단순한 스마트폰 전시가 아닌 T 팩토리 방문 자체가 하나의 놀이이자 콘텐츠가 되도록 공간을 기획했다"고 덧붙였다.

성수 플래그십 매장은 단말기 판매를 목적으로 하기보다 고객들이 와서 편하게 즐기고 보고 느낄 수 있는 혜택을 제공하는 것을 주력으로 하고 있다. 일방향적으로 소통 보다는 재미있는 체험과 구경거리 제공을 통해 소비자에게 사전 예약을 유도하는 형태다.

SKT는 T 팩토리 팝업스토어를 통해 스마트폰 출시를 오프라인 공간에서의 경험 콘텐츠로 확장하는 새로운 시도가 될 것으로 기대하고 있다.

SKT는 갤럭시 S26 시리즈 출시를 기념해 이날부터 다음 달 29일까지 T 팩토리 성수에서 'SKT S26 마켓' 팝업스토어를 운영한다. 운영 시간은 오전 11시부터 오후 8시까지이다.

yuniya@newspim.com