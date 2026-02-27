그룹 '아이들' 미디어 전시회 'CITY of SENSE', 타이베이서 열려

'월드투어 타이베이' 공연 앞서 현지서 미디어 전시 시작

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 그룹 아이들(미연·민니·소연·우기·슈화)의 미디어 전시회 'i-dle MEDIA EXHIBITION : CITY of SENSE'가 27일 타이베이에서 개막했다.

소속사 큐브엔터테인먼트는 오는 4월 12일까지 타이베이 신광미츠코시 신이 플레이스 A9에서 아이들의 미디어 전시회를 운영한다고 밝혔다. 서울 성동구, 중국 선전에 이은 세 번째 개최다.

이번 전시회는 아이들의 데뷔부터 현재까지 8년의 활동을 담은 인트로 존을 비롯해 ▲하우스 존 ▲스트리트 존 ▲다면 영상 존 ▲보이스 존 ▲MD 상품 존 ▲포토 존으로 구성된다.

전시와 함께 아이들은 다음달 7일 타이베이 돔에서 '2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] IN TAIPEI'를 개최한다. 이번 타이베이 공연은 서울 올림픽공원 KSPO DOME에서 시작한 월드투어의 해외 첫 일정이다.

아이들은 타이베이를 시작으로 방콕, 멜버른, 시드니, 싱가포르, 요코하마, 홍콩 등 주요 도시를 순회할 예정이다.

