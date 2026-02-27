볼보 EX30, 가격 인하 1주일 만에 신규 계약 1000대 돌파

Core 트림 3991만원 등 공격적인 가격 책정

수입 프리미엄 전기차 대중화 선도

기존 출고 고객 대상 '1년/2만km 워런티 연장' 지원

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 볼보자동차코리아(대표 이윤모)가 프리미엄 순수 전기 SUV 'EX30'의 가격 인하 발표 이후 1주일 만에 신규 계약 1000대를 돌파했다고 27일 밝혔다. 이번 성과는 최근 가격 경쟁이 치열해지는 전기차 시장 상황 속에서도 EX30의 우수한 상품성과 공격적인 가격 전략이 시장에서 인정받은 결과다.

앞서 볼보자동차코리아는 수입 프리미엄 전기차의 진입 장벽을 낮추고 전기차 시장 리더십을 강화하기 위한 전략의 일환으로 'EX30'과 'EX30 Cross Country(EX30CC)'의 판매 가격을 트림별로 최대 761만원까지 인하한 바 있다. 이에 따라 EX30의 판매 가격은 Core 트림 3991만원(761만원 인하), Ultra 트림 4479만원(700만원 인하), EX30CC Ultra 트림 4812만원(700만원 인하)으로 조정됐다.

한편 계약 데이터를 분석한 결과, 3040 세대가 전체 계약의 약 60%를 차지하며 EX30의 흥행을 주도한 것으로 나타났다. 특히 30대에서는 여성 고객 비중이 상대적으로 높게 나타나며 EX30이 젊은 고객층의 라이프스타일을 폭넓게 공략하고 있음을 보여줬다. 여기에 트림별로는 전체의 약 5%가 엔트리 모델인 Core 트림을 선택했으며, 볼보자동차코리아는 향후 입항 일정에 맞춰 해당 트림의 물량을 확보해 보다 폭넓은 선택지를 제공할 계획이다.

볼보 EX30 [사진=볼보자동차코리아]

이와 함께 볼보자동차코리아는 브랜드 로열티 강화를 위해 고객 케어 프로그램을 확대 운영한다. EX30을 기존 판매가의 신차로 출고한 고객을 대상으로 '1년/2만km 워런티(무상 보증) 연장' 혜택을 추가 제공한다. 이에 따라 기존 5년/10만km 보증은 6년/12만km로 확대되며, 초기 출고 프로모션을 통해 이미 6년/12만km 워런티를 제공받은 고객은 7년/14만km까지 보증 기간이 연장된다.

이번 조치는 단순한 가격 정책을 넘어, 브랜드를 신뢰하고 선택해 준 기존 고객과의 장기적인 관계를 더욱 공고히 하기 위한 차원이다. 볼보자동차코리아는 차량의 상품성과 안전성은 물론, 구매 이후의 경험까지 책임지는 프리미엄 브랜드로서의 가치를 지속적으로 강화해 나갈 계획이다.

볼보자동차코리아 이윤모 대표는 "이번 성과는 EX30의 높은 상품성을 바탕으로 전기차 시장을 선도하려는 글로벌 전략과 고객의 수요가 부합한 결과"라며, "앞으로도 보다 많은 고객에게 볼보자동차가 지향하는 스웨디시 럭셔리의 가치를 전달하고, 이를 경험하실 수 있도록 노력할 것"이라고 전했다.

한편, EX30과 EX30CC는 볼보자동차의 차세대 순수 전기 SUV로, 컴팩트한 사이즈에도 불구하고 플래그십 수준의 안전 기술과 편의사양을 탑재한 모델이다. 전기차 보조금(서울시 기준)을 반영한 예상 판매가는 EX30 Core 트림이 약 3670만원, Ultra 트림이 약 4158만원이며, EX30CC Ultra 트림은 약 4524만원 수준이다. 국고보조금 및 지자체 보조금 합산 기준이며, 실제 보조금 및 실구매가는 지자체별·시점별 정책에 따라 상이할 수 있다. 여기에 업계 최고 수준의 워런티와 함께 8년/16만km 고전압 배터리 보증, 15년 무상 무선 업데이트(OTA), 5년 무상 5G 디지털 패키지 등 최상의 고객 경험을 위한 서비스 패키지도 기본 제공한다.

y2kid@newspim.com