하나증권, 증권업계 민간벤처모펀드 결성…2000억 규모

올해 1분기 출범 예정

반도체 등 12대 국가전략기술에 집중 투자

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 하나증권이 증권업계 최초로 민간벤처모펀드(민간재간접벤처투자조합)를 결성한다.



27일 하나증권은 올해 1분기 2000억원 규모로 민간벤처모펀드를 출범할 예정이라고 밝혔다.

회사는 발행어음 사업 첫 해인 올해 약 2조원을 조달해 이 가운데 25%인 5000억원을 모험자본에 공급한다는 계획이다. 종합금융투자사업자(종투사)의 모험자본공급 의무 비율이 올해 10%에서 2027년 20%, 2028년 25%로 단계적으로 확대되는 가운데 하나증권은 첫해부터 의무 비율을 2.5배 웃도는 수준으로 운용한다는 방침이다.



민간벤처모펀드는 이 전략의 핵심 실행 축이다. 이번 모펀드는 국내 벤처캐피탈이 운용하는 자펀드에 출자하는 재간접 구조로 운용된다. 올 1분기 결성 이후 단계적으로 자펀드 출자를 집행할 예정으로, 하나증권은 모펀드 운용 전담 조직을 강화하고 전문 심사 인력도 확충할 방침이다.

투자 대상은 정부가 지정한 12대 국가전략기술 분야다. ▲반도체·디스플레이 ▲이차전지 ▲차세대 원전 ▲수소 ▲우주항공·해양 ▲첨단바이오 ▲AI·차세대통신 ▲사이버보안 ▲로봇 ▲미래모빌리티 ▲양자기술 ▲첨단소재 등 기술 상용화 및 스케일업 단계 기업에 후속 투자로 이어지는 구조를 구축한다.

수도권 외 지역 투자도 병행한다. 지역 거점 대학·테크노파크·창조경제혁신센터 등과 연계해 비수도권 유망 스타트업을 발굴하고, 지역 특화 산업과 연계한 자펀드 출자를 집행할 계획이다.

최영수 하나증권 글로벌PE사업본부장은 "발행어음 사업을 통해 확보한 자금을 미래 성장산업과 혁신기업에 투자하는 것은 금융사의 중요한 역할"이라며 "민간 주도의 모험자본 공급 확대를 통해 벤처 생태계의 자생력을 높이고 국가 전략산업 경쟁력 강화와 지역 균형 발전에 기여하겠다"고 말했다.

이번 펀드 결성은 하나금융이 지난해 10월 발표한 '하나 모두 성장 프로젝트'의 일환으로 추진된다. 하나은행도 이번 모펀드 결성에 일부 금액을 참여할 예정이다. 하나금융은 이 프로젝트를 통해 오는 2030년까지 생산적 금융에 84조원을 공급한다는 계획을 밝힌 바 있다.

