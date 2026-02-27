李대통령 "새만금 30년 넘어…계속할지, 다른 방식 전환할지 토론했으면"

'전북의 마음을 듣다' 타운홀 미팅 간담회

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 27일 전북을 찾아 "새만금 개발사업을 30년 이상 하고 있다. 다 하려면 부지하세월"이라며 "계속하는 게 바람직할지, 다른 방식으로 전환해 그 비용을 더 유효하게 쓰는 게 더 나을지 전북에서 논의하고, 진지하게 현실적인 토론해볼 필요가 있다"고 밝혔다.

이 대통령은 이날 전북 전주시 전북대학교에서 열린 '전북의 마음을 듣다' 타운홀미팅 간담회에서 이같이 말했다.

이재명 대통령이 27일 전북대 국제컨벤션센터에서 열린 타운홀미팅에서 참석자들의 발언을 듣고 있다. [사진=청와대]

이 대통령은 "원래 새만금은 다 메워서 땅을 만든 다음 농사를 지으려고 했고, 지금은 땅 위에 태양광 패널을 깔고 있다"며 "그런데 꼭 땅을 만들어서 패널을 깔아야 하나. 수상태양광으로 하면 안되나"라고 질문했다.

그러면서 "이제는 현실적으로 시대상황에 맞게 (새만금 개발계획을) 조정해야 하는 게 아닌가 한다"고 말했다.

이 대통령은 특히 "제가 싫어하는 게 희망고문"이라며 "정치인들이 정치적 입지 때문에 실현불가능하고 비효율적인 일을 밀어붙이는 경우가 있는데 모두의 손해"라고 비판했다. 이 대통령은 지난해 말 새만금개발청 업무보고에서도 "새만금 개발 사업의 희망고문을 끝내야 한다"고 지적한 바 있다.

