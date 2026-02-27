카카오뱅크, 지난해 중·저신용 대출 2.1조 공급

중·저신용대출 잔액 비중 32.1%, 신규 취급 비중 35.7%

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 카카오뱅크는 지난해 중·저신용 고객(개인 및 개인사업자)에게 2조 1300억원 규모의 자체 신용 기반의 대출을 공급했다고 27일 밝혔다.

카카오뱅크가 2017년 7월 출범한 이래로 현재까지 공급한 중·저신용 대출은 누적 15조원을 넘어섰다. 지난해 4분기 카카오뱅크의 중·저신용대출 잔액 및 신규 취급 비중은 각각 32.1%, 35.7%로 목표치인 30%를 상회했다.

[사진= 카카오뱅크]

지난해 하반기 카카오뱅크 중신용대출(중·저신용자 신용대출)을 받은 고객을 분석해보니, 절반 이상인 55%가 대출 실행 후 1개월 내 신용점수 상승을 경험한 것으로 나타났다. 이들의 신용점수는 평균 46점이 올랐으며 가장 큰 폭으로 점수가 오른 고객은 563점에서 869점으로 306점이 높아졌다. 대출을 실행한 중·저신용자 5명 중 1명(19%)은 신용도가 개선되면서 고신용자로 전환됐다.

또한 카카오뱅크 중신용대출을 받을 당시 저축은행·캐피탈·카드사 등 비은행업권 대출을 보유했던 고객 3명 중 1명(32%)은 한 달 뒤 비은행업권 대출 잔액이 줄어들었다. 비은행업권 대출 잔액은 평균 350만 원 감소하고 신용점수는 평균 34점이 오른 것으로 분석됐다.

카카오뱅크는 "어려운 환경 속에서도 중·저신용자, 금융이력 부족자 등 금융 취약계층 지원을 위해 노력하고 있다"며, "데이터 기반의 신용평가모형 개발 능력과 리스크 관리 역량으로 포용금융을 실천하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

