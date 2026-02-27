KB국민은행, 달린 만큼 포인트 주는 상품 출시

서비스 출시 하루만에 가입자 10만명 돌파

[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = KB국민은행(은행장 이환주)은 지난 26일 KB스타뱅킹에 러닝을 연계한 '달리자' 서비스를 출시했다고 밝혔다.

[사진=KB국민은행]

'달리자'는 만 14세 이상 KB스타뱅킹 이용 고객이라면 누구나 가입할 수 있으며, 누적 거리에 따라 다양한 혜택을 제공하는 것이 특징이다. 안드로이드 삼성헬스 또는 애플 건강 앱과 연동해 러닝 데이터를 자동으로 불러올 수 있어 이용 편의성을 높였다.

특히 해당 서비스 내 '자판기'에서는 러닝 누적 거리에 따라 금융상품 가입 시 사용할 수 있는 스타포인트와 각종 경품을 제공하고, 러닝 관련 정보도 함께 안내한다. 서비스는 출시 하루 만에 가입자 10만명을 돌파하며 고객들로부터 큰 관심을 얻고 있다.

KB국민은행은 상반기 중 러닝 누적 거리에 따라 우대금리를 제공하는 적금 상품을 선보일 예정이다. 이와 함께 지속적인 서비스 업데이트를 통해 랭킹 서비스와 챌린지 등 참여형 콘텐츠를 확대해 고객에게 새로운 러닝 경험을 제공할 계획이다.

서비스 출시를 기념해 KB국민은행은 오는 3월 31일까지 이벤트를 진행한다. 이벤트 기간 내 서비스 가입고객 중 1명을 추첨해 신세계 이마트 30만원 상품권을 제공하며, 1km 이상 달린 고객 전원에게는 금융상품 가입 시 사용 가능한 스타포인트 5포인트를 지급한다.

이외에도 러닝 누적 거리에 따라 ▲가민 스마트 워치(1명) ▲GS25 모바일 상품권 1천원권(1만명) ▲스타벅스 아메리카노 모바일 쿠폰(1000명) ▲올리브영 기프트카드 1만원권(100명) 등 다양한 경품을 지급한다.

KB국민은행 관계자는 "이번 달리자 서비스로 많은 고객들이 건강과 혜택을 모두 챙기길 바란다"며 "앞으로도 고객의 일상이 자연스럽게 금융 혜택으로 이어질 수 있는 다양한 서비스와 콘텐츠를 선보이겠다"고 말했다.

