李대통령, 소방로봇 기증 현대차에 "첨단기술 지원 감사"…정의선 "기업으로서 당연"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 27일 정의선 현대자동차그룹 회장을 만나 소방청에 무인소방로봇을 기증한 것에 "국민의 생명과 안전을 지키는 현장에 첨단기술을 적극적으로 지원해 준 데 감사하다"고 고마움을 직접 표했다.

이에 정 회장은 "기업으로서 당연히 해야 할 일"이라며 "앞으로도 현장 수요를 반영해 무인소방로봇의 성능을 지속적으로 개량하고 발전시킬 예정"이라고 화답했다.

이 대통령은 이날 오전 전북 군산 새만금컨벤션센터에서 열린 새만금 로봇·수소·AI시티 투자 협약식 참석에 앞서 행사장에 마련된 현대자동차 첨단로봇 전시장을 찾아 이같이 말했다고 안귀령 청와대 부대변인이 전했다.

부스에는 새만금에 구현될 AI(인공지능)수소시티의 구상을 담은 디오라마를 비롯해 재생에너지를 활용해 수소를 생산하는 수전해 플랜트, 생산된 수소를 전기로 전환하는 연료전지 발전기, 새만금에서 생산될 예정인 자율주행 휠 로봇 모베드(MobED)가 전시됐다.

이 대통령은 AI수소시티 디오라마 앞에서 발걸음을 멈추고 재생에너지로 생산된 수소가 도시 전반에 어떻게 활용되는지, 에너지 전환 과정에서의 효율성과 경제성은 어느 정도인지 꼼꼼히 물으며 깊은 관심을 보였다.

김창환 현대차그룹 부사장은 "재생에너지 기반 수전해 설비에서 생산된 청정수소가 모빌리티와 산업, 건물 등 도시 전반의 에너지원으로 활용된다"며 "AI와 로봇 기술이 결합돼 도시 운영을 실시간으로 최적화하는 미래형 모델"이라고 설명했다.

이 대통령은 이어 휴머노이드 로봇과 자율주행 로봇, 안내 로봇, 물류 로봇 등 로봇 전시 구역도 차례로 둘러보며 기술 개발 현황과 상용화 계획을 직접 청취했다.

특히 경사지 제한 없이 이동 가능한 자율주행 휠 로봇 모베드의 활용 가능 분야에 대해 구체적으로 질문하며 실제 도시 환경에서의 적용 방안과 확장성에 큰 관심을 표시했다.

최리군 현대차그룹 상무는 "모베드는 4개의 바퀴가 각각 독립적으로 구동돼 고르지 않은 지형이나 경사로에서도 안정적으로 주행할 수 있다"며 "일반 배송은 물론 의료·돌봄 서비스, 재난 대응 등 다양한 용도로 사용할 수 있어 수소AI시티 전반에 광범위하게 적용될 예정"이라고 답했다.

전시 관람을 마친 이 대통령은 '새만금 로봇·수소·AI시티 투자 협약식'에 참석했다. 이후 행사장 밖에서 기다리고 있던 시민들과 인사를 나누고 하이파이브와 함께 사진 촬영을 하며 응원에 화답한 뒤 다음 일정지로 이동했다.

