李대통령 "전북도민 '삼중소외' 당하고 있어…균형발전은 생존전략"

"호남에서도 '차별 당하고 있다' 생각"
"수도권 집중, 나라가 망할 상황"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 27일 "전라북도 도민들이 삼중으로 소외당하고 있다는 생각을 하는 것 같은데, 틀린 말이 아닌 것 같다"며 전북에 투자 약속을 했다.
이 대통령은 이날 오후 전북대 국제컨벤션센터에서 열린 타운홀미팅 모두 발언을 통해 "과거부터 수도권 집중에 따라 지방이 많은 차별을 받았다. 또 지방 중에서 영남과 호남을 갈라 차별이 있었고, 호남 안에서도 '우리는 차별당하고 있다'는 생각을 하시는 것 같다"며 이같이 말했다.
이 대통령은 "전북은 이런 소외감과 배제감을 현실적으로 갖고 있고 실제로 전혀 근거 없는 이야기 아니다"며 "그래서 제가 전북을 바라볼 때마다 안타깝게 생각하는 것이 사실"이라고 설명했다.
이 대통령은 "앞으로 대한민국이 주력해야 할 일 중 하나가 지역균형발전"이라며 "수도권 집중이 과거에는 도움이 된 측면이 있었지만, 이제는 발전에 도움은커녕 장애가 되고 있으며 나라가 망할 상황에 이르렀다"고 우려했다.
이 대통령은 "지역으로 분산하고 지역도 자체적으로 먹고 살 길을 마련해야 한다는 게 새 정부의 핵심 과제"라며 "과거에는 수도권만 잘 살면 되겠냐. 지방도 신경을 써 주자는 시혜적 사고였다면, 저는 그것과는 다르게 대한민국이 균형 발전을 해서 수도권과 영남, 호남, 충청이 균형을 맞춰야 앞으로 지속적인 성장과 발전이 가능하다는 것"이라고 강조했다.
그러면서 이 대통령은 "지역 발전이 이제는 시혜적인 게 아니라 국가의 생존 전략이라는 것"이라고 거듭 강조했다.
