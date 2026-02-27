전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.28 (토)
KYD 디데이
산업 자동차

속보

더보기

현대차그룹, 새만금에 9조 투자…로봇·AI·수소 산업 거점 구축

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

로봇·AI·수소 융합 생태계 구축…피지컬 AI 경쟁력 강화

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차그룹이 로봇·AI·수소 에너지 중심의 미래기술 기업으로 도약하기 위한 국내 혁신성장 거점 구축에 본격 착수한다.

현대차그룹은 전북 군산 새만금컨벤션센터에서 정부 및 전북특별자치도와 '새만금 로봇·수소 첨단산업 육성 및 AI 수소 시티 조성'을 위한 투자협약(MOU)을 체결했다고 27일 밝혔다.

보스턴다이나믹스 차세대 전동식 아틀라스 연구형 모델(왼쪽)과 차세대 전동식 아틀라스 개발형 모델 [사진=현대차]

이번 협약에 따라 현대차그룹은 새만금 112만4000㎡ 부지에 올해부터 총 9조원을 투자해 로봇, AI, 수소 에너지, 태양광 발전, AI 수소 시티 등을 아우르는 미래 산업 생태계를 구축한다. 재생에너지 기반 인프라와 광역 교통망 확충이 진행 중인 새만금의 입지를 활용해 미래 성장동력을 확보하고 지역 균형 발전과 일자리 창출에도 기여한다는 구상이다.

이날 협약식에는 이재명 대통령과 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관, 김정관 산업통상부 장관, 김성환 기후에너지환경부 장관, 김윤덕 국토교통부 장관, 김의겸 새만금개발청장, 김관영 전북특별자치도 지사, 한병도 정동영 조배숙 이춘석 안호영 윤준병 이원택 박희승 국회의원 등 주요 인사들이 참석했다.

현대차그룹에서는 정의선 회장을 비롯해 장재훈 부회장, 서강현 기획조정담당 사장, 성 김 전략기획담당 사장, 정준철 제조부문 사장, 진은숙 ICT담당 사장 등 임직원들이 함께했다.

행사장에서는 휴머노이드 로봇 '아틀라스(Atlas)', 모바일 로봇 플랫폼 '모베드(MobED)', 착용 로봇 'X-ble Shoulder' 등 로보틱스 기술과 수전해 시스템, 수소연료전지 발전기, 넥쏘·수소전기버스·트랙터 등 수소 모빌리티가 전시됐다.

이번 사업의 핵심은 AI 데이터센터, 로봇 제조 및 부품 클러스터, 수전해 플랜트, 태양광 발전, AI 수소 시티 구축 등 첨단 밸류체인 조성이다.

새만금산업단지 조감도 [자료=국토교통부]

김의겸 새만금개발청장은 사업 성과 및 지원 계획 소개에서 "새만금은 풍부한 에너지원과 차별화된 투자 혜택을 갖춘 곳"이라며 "대규모 무규제 부지를 활용해 새만금을 인간과 로봇, AI가 공존하는 혁신성장거점으로 조성하겠다"고 밝혔다.

현대차그룹 장재훈 부회장은 "새만금에서 시작되는 차세대 산업 패러다임은 전북을 넘어 대한민국의 미래를 설계하는 대전환의 중추가 될 것"이라며 "제조 전문성을 비롯해 로봇, AI, 수소 에너지 역량을 두루 갖춘 현대차그룹은 첨단 산업 생태계 구축에 나설 준비가 됐다"고 강조했다.

우선 약 5조8000억원이 투입되는 AI 데이터센터는 GPU 5만장 규모의 초대형 연산 능력을 갖춰 자율주행과 로봇 등 피지컬 AI 개발, 스마트팩토리 운영에 필요한 데이터를 처리·학습하는 핵심 인프라 역할을 맡는다.

연 3만대 생산 규모의 로봇 제조 및 부품 클러스터도 조성된다. 완성 로봇 생산과 부품 단지를 통해 국내 협력사의 로봇 산업 진출을 지원하고 핵심 부품 국산화 및 산업 경쟁력 강화를 도모할 계획이다.

청정 수소 생산을 위한 200MW 규모 수전해 플랜트(1조원)도 건설된다. 생산된 수소는 트램, 버스, 물류 등 모빌리티 에너지원으로 활용되며, 현대차그룹은 향후 국내 총 1GW 규모 수전해 설비 구축을 목표로 하고 있다.

또한 새만금의 풍부한 일조량을 활용한 GW급 태양광 발전 사업(1조3000억원)을 통해 데이터센터와 수전해 설비에 필요한 전력을 공급하고, RE100 및 탄소중립 이행을 가속화할 방침이다.

AI·로봇·수소 기술이 융합되는 'AI 수소 시티'도 조성된다. 새만금 스마트 수변도시에 구축되는 이 도시는 수소 기반 에너지 순환 시스템과 피지컬 AI 기반 교통·물류·안전 서비스가 적용된 미래형 무공해 도시 모델을 목표로 한다.

정부와 전북도는 인허가 절차 지원, 정책 및 인프라 구축, 전력 공급 및 교통 여건 개선 등 행정적 지원에 나서며 사업 추진을 뒷받침할 예정이다.

현대차그룹은 이번 투자를 통해 로봇·AI·수소 에너지 중심 산업 경쟁력을 강화하고 인간 중심 피지컬 AI 선도 기업으로서 입지를 공고히 한다는 전략이다. 경제적 파급 효과는 약 16조원, 직간접 고용 창출 효과는 약 7만1000명에 이를 것으로 전망된다.

현대차그룹 관계자는 "세계 최고 수준의 제조 및 혁신 역량을 바탕으로 대한민국이 미래 산업 주도권을 선점하는 데 기여하겠다"고 밝혔다.

 

chanw@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'모텔 연쇄 살인' 피의자 신상공개 검토 [서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 검찰이 '강북 모텔 연쇄 살인 사건' 피의자인 20대 여성 김모 씨에 대한 신상공개 여부를 검토 중이다. 26일 검찰 따르면 서울북부지검은 김씨 신상 공개 여부를 논의하기 위해 신상정보공개심의위원회 개최를 검토하고 있다. [서울=뉴스핌] 최상수 기자 = 서울북부지검 검찰은 2024년 1월 시행된 중대범죄신상공개법에 따라 강력범죄 등 특정중대범죄 혐의가 있는 피의자를 신상정보공개심의위원회에 회부해 신상 공개 여부를 결정할 수 있다. 피해자 유족도 김씨 신상 정보 공개를 요구하고 있다. 김씨 범행으로 숨진 두 번째 피해자 A씨 유족 법률대리인인 남언호 변호사는 이날 보도자료를 통해 "(김씨 범행은) 우리 사회가 경험한 가장 냉혹하고 계획적인 연쇄 범죄 중 하나"라며 "그럼에도 경찰이 신상 공개를 하지 않겠다는 내부 방침을 정한 사실을 납득할 수 없다"고 강조했다.  이에 앞서 서울 강북경찰서는 지난 19일 오전 살인과 마약류 관리법 위반 혐의로 김씨를 서울북부지검에 구속 송치했다. 김씨는 지난해 12월 중순부터 이달 9일까지 20대 남성 3명에게 벤조디아제핀계 약물이 든 음료를 건네 2명을 숨지게 하고 1명이 의식을 잃게 한 혐의를 받는다. 김씨는 경찰 조사에서 병원에서 처방받은 약물을 숙취해소제에 타서 들고 다녔다고 진술했다. 또 남성들에게는 모텔 등에서 의견이 충돌해 이를 건넸다고 주장했다. 그러나 경찰은 김씨가 첫 범행 이후 약물 양을 늘렸다고 진술한 점, 휴대전화 포렌식 자료 등을 볼 때 사망 가능성을 충분히 인지했던 것으로 판단하고 상해치사가 아닌 살인죄를 적용해 검찰에 송치했다. 다만 경찰은 이번 사건이 신상공개 요건을 충족하지 않는다고 판단해 김씨 신상을 비공개했다.  한편 경찰은 지난달 24일 김씨가 다른 남성에게 약물이 든 음료를 건네 의식을 잃게 한 정황을 추가로 확인하고 조사하고 있다. calebcao@newspim.com 2026-02-26 17:38
사진
이부진, 아들 서울대 입학식 참석 [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 이부진 호텔신라 사장이 26일 서울 관악구 서울대학교에서 열린 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하했다. 이 사장은 이날 모친인 홍라희 리움미술관 명예관장과 함께 서울대를 찾아 임군의 입학을 기념해 사진을 찍기도 했다.  [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하하고 있다.  khwphoto@newspim.com 임군은 최근 서울 휘문고등학교를 졸업하고 2026학년도 수시모집 전형으로 서울대 경제학부에 합격했다. 고교 시절 내신 성적이 상위권이었으며 대학수학능력시험에서도 한 문제만 틀린 것으로 알려졌다. 서울대 26학번이 된 임군은 외삼촌인 이재용 삼성전자 회장(서울대 동양사학과 87학번)의 후배가 됐다. 이날 입학식 현장에서 이 사장의 패션도 눈길을 끌었다. 이 사장은 크림색 계열의 디올 재킷에 에르메스 버킨백을 매치한 차분한 차림으로 참석했다. 단정한 헤어스타일과 절제된 스타일링으로 재계 인사다운 단아한 이미지를 보였다는 평가가 나왔다. [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현 군의 입학을 축하하고 있다. khwphoto@newspim.com nrd@newspim.com 2026-02-26 16:27

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동